Юрий Левитан: куда исчез главный диктор СССР

Юрий Левитан, несмотря на свою хрупкую физическую конституцию и неимпозантную внешность, обладал невероятно выразительным и глубоким голосом. Этот юноша еврейского происхождения поражал окружающих своей необычайной силой и умением передать эмоции через свой голос. Именно этот голос, пронзительный и мощный, прозвучал по всему Советскому Союзу, объявив о долгожданной Великой Победе.

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Миф номер один

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С детства Левитан мечтал о карьере актера в кино, но стал диктором почти случайно. Юрка, который был известен как "Обрусевший", был признан талантливым диктором и вскоре стал стажером в Радиокомитете. Однако, карьере юноши мешал его вологодский акцент, над исправлением которого ему пришлось много работать. Левитан тренировался, читая тексты наизнанку и иногда даже стоя на голове, но он никогда не предполагал, что станет врагом номер один для Гитлера. Ведь именно голос "Юбора" (так его уважительно называли коллеги по имени и отчеству) объявил о первых победах Красной Армии по всей стране.

Принято считать, что и о начале войны советские люди узнали именно из уст Левитана. Эту версию высказывают в своих мемуарах и Жуков, и Рокоссовский. Но она ошибочна – на самом деле первым сообщение о нападении Германии озвучил по радио Вячеслав Молотов. Левитан только повторил его некоторое время спустя. Так что это лишь миф. А вот о победе действительно рассказал Левитан – к тому времени голос этот стал настолько привычным, что другого диктора народ бы просто не воспринял.

В первые послевоенные годы голос Юрия Борисовича оставался главным в СССР. От него страна узнавала о самых важных событиях: смерти Иосифа Сталина, запуске искусственного спутника Земли, полете Юрия Гагарина. К слову, военных сводок Левитана не сохранилось, так как в ту пору не было технической возможности записи эфирного звука. Все сообщения были перечитаны диктором позже – в 60-х годах.

К тому времени он все еще оставался уважаемым и известным диктором, но на радио почти не звучал. Зато принимал участие в озвучивании художественных и документальных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне. Такое положение дел многие объясняют нелюбовью нового генсека, Никиты Сергеевича Хрущева, к своему предшественнику. Якобы желание вытравить из народа уважение к Сталину коснулось в том числе и Жукова, и Левитана.