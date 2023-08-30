«Лежал в позе эмбриона»: принц Гарри рассказал о психологической травме

Принц Гарри заявил, что отец Карл III никогда не обсуждал его психологическую травму, связанную со смертью матери, принцессы Дианы, сообщает Daily Mail.
Наследник британского престола рассказал об этом в вышедшем на платформе Netflix документальном сериале «Сердце непобежденного». Гарри также сообщил, что семья не оказала ему помощь после возвращения с военной службы в Афганистане в 2008 году. Он обращался к психотерапевту, чтобы справиться с душевной болью.
"Гарри признался, что осознал травму, которую все еще испытывал после смерти Дианы, когда вернулся с войны в 2008 году. Однако никто вокруг не мог ему помочь и понять, что с ним происходит. Он рассказал, что в первый раз, обратившись к психотерапевту, он лежал на полу в позе эмбриона, чтобы справиться с болью", — говорится в сообщении.
Издание также пишет, что за последний проект в рамках сделки с Netflix Сассексы получили £80 млн (примерно 10 млрд рублей).