«Лежал в позе эмбриона»: принц Гарри рассказал о психологической травме

"Гарри признался, что осознал травму, которую все еще испытывал после смерти Дианы, когда вернулся с войны в 2008 году. Однако никто вокруг не мог ему помочь и понять, что с ним происходит. Он рассказал, что в первый раз, обратившись к психотерапевту, он лежал на полу в позе эмбриона, чтобы справиться с болью", — говорится в сообщении.