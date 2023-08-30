Григорий Котовский-младший: судьба сына комкора

Сын комкора Григория Котовского, крупнейший советский историк-востоковед, внесший неоценимый вклад в изучение истории Индии, Григорий Котовский-младший, не успел заслужить во время Великой Отечественной войны громких военных званий и наград, а его долгожданное возвращение домой омрачилось «черной меткой» бывшего военнопленного. Тем не менее даже в немецком лагере Григорий Котовский-младший проявил редкое мужество, внеся посильную лепту в победу над врагом, и лишь чудом не отдал жизнь за Родину.

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Героическое начало

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Вчерашний первокурсник исторического факультета МГУ, призванный в армию с началом Великой Отечественной войны, Григорий Котовский-младший начал службу курсантом Ленинградского училища ВМФ, которое было эвакуировано в город Энгельс Саратовской области. Молодой офицер оказался достойным сыном своего отца и мобилизации ждал с нетерпением.

«Пока служу в городе Энгельсе, сдаю экзамены. Интересно, когда же поеду на фронт?» – писал он в письмах к родным.

По окончании училища Григорий Котовский в мае 1942 года получил лейтенантские звездочки и отправился в Ленинград, откуда был направлен в Севастополь командиром зенитно-пулеметного взвода.

Менее чем через месяц подвиги лейтенанта Котовского даже попали в сводку Совинформбюро. Голос Левитана по радио сообщил:

«Севастополь продолжает мужественно противостоять натиску врага… Во время очередного налета немецкой авиации на опорный пункт Михайловской батареи отличился старший лейтенант зенитной пулеметной роты Григорий Котовский, сын нашего знаменитого полководца. Он сбил вражеский самолет “Хе-111”. Это был его четвертый по счету личный трофей за 23 дня участия в боях по защите Севастополя. Слава отцов живет в сыновьях».

На краю пропасти

Однако вскоре героически начатый фронтовой путь молодого лейтенанта прервал осколок мины, тяжело ранивший Котовского-младшего в бедро во время обороны Сапун-горы к юго-востоку от Севастополя. 8 июля эвакогоспиталь в районе Камышовой бухты, куда был отправлен на лечение Григорий Котовский, был захвачен нацистами, и раненый краснофлотец оказался в немецком плену.

От жестокой расправы сына знаменитого советского комкора спасло только то, что он назвался фамилией своего погибшего боевого товарища, документы которого случайно оставались у него на руках, – Ассовский. В конце 1942 года «военнопленный Ассовский» был этапирован из немецкого полевого лазарета для военнопленных на территории Украины на строительные работы в Северную Норвегию под Нордкап в известный нацистский лагерь «Цигеляй», где пробыл до конца 1944 года.

Тяжелейшие лагерные условия и унизительное положение военнопленного не сломили дух мужественного краснофлотца, и Котовский организовал подпольную ударную группу по осуществлению антифашистских терактов и подготовке к массовому побегу. Благодаря активной антинемецкой пропаганде, которую Григорий Котовский проводил внутри лагеря, пленным русским офицерам хватило силы духа противостоять вербовке власовцев в середине 1944 года. За свое мужество Григорию Котовскому пришлось тяжело расплачиваться. В июле 1944 года за антинемецкую работу военнопленный Ассовский был переведен в штрафлагерь в городе Боде, а весной 1945 года, когда в результате предательства командованию лагеря стал известен подготовленный Котовским план массового побега, его в числе 80 штрафников приговорили к расстрелу.

Счастливый конец

И все же фортуна в последний момент не оставила Григория Котовского, и неминуемая гибель обошла его стороной. 7 мая Германия капитулировала. Котовский-младший был освобожден союзными войсками вместе с тысячами других военнопленных.

«Я жив! – напишет он 19 мая 1945 года. – Благодаря Великой Победе я возвращен к жизни, спасен на краю пропасти...».

Но даже после возвращения в Москву испытания на пути лейтенанта Котовского закончились не сразу. Не удалось избежать подозрений, очных ставок, допросов в НКВД. На выручку сыну знаменитого революционера пришел сам маршал С.М. Буденный, к которому напрямую обратилась мать Котовского-младшего, майор медицинской службы Ольга Петровна Шакина. Сам Григорий Григорьевич писал в то непростое для себя время:

«Чувство радости “второго рождения” [отравляется] горечью положения бывшего пленного. Ведь мои сверстники уже капитаны, их грудь в орденах. Сверстники окончили в этом году МГУ и другие вузы, а у меня три года вычеркнуты из жизни. Плен это кошмар, это самая суровая школа жизни. Это испытание Человека, ибо там он гол как перст без “чинов и регалий”».