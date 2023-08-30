100-летняя женщина поделилась простыми секретами долголетия

Полин Прентис родилась 12 августа 1923 года. Она работала секретарем и вела активную социальную жизнь вне работы: числилась членом бридж-клуба и женской организации Women's Institute на протяжении многих лет. Также Прентис всегда любила петь, танцевать, разгадывать кроссворды и читать газеты.

В 27 лет женщина вышла замуж за инженера-электрика. Она прожила в счастливом браке с мужчиной 64 года. Сейчас у британки есть большая семья: двое детей, четверо внуков и одна правнучка. Юбилярша утверждает, что для того, чтобы прожить долгую жизнь, необходимо окружать себя заботой. Еще одним секретом долголетия она назвала счастье.