Принца Гарри поймали на лжи
Младший сын короля Карла III противоречит своим же словам. Принц Гарри заявил, что никто из членов семьи не поддерживал его.
Принц Гарри никак не перестанет обвинять свою семью во всех смертных грехах. После его переезда из Великобритании в США, его отношения с родственниками сильно испортились. Никто из членов королевской семьи не намерен мириться с Гарри и прощать его скандальные высказывания в их сторону. Не так давно стало известно, что принц хочет вернуться на Родину, но на самом деле его там никто не ждёт. Похоже, что это не понравилось герцогу Сассекскому.
В своем очередной документальном сериале Invictus Games — играх, которые принц создал специально для для военнослужащих-спортсменов, пострадавших в местах боевых действий, мужчина вновь начал нелестно высказываться о семье. Гарри сказал, что никто из его родных никогда не поддерживал и не пытался оказать моральную поддержку. Младший сын принцессы Дианы страдал от ментальных и эмоциональных проблем, но так и не дождался поддержки от родственников.
После второго срока службы в Афганистане, он столкнулся с невыносимым психологическим кризисом, ему было очень плохо. Это вывело наружу и подавленные эмоции после трагической смерти матери. Гарри часами сидел на полу в отчаянии, а родственники делали вид, что ничего не замечают.
Правда, здесь его подловили на лжи. Дело в том, что около шести лет назад он наоборот, благодарил брата за то, что он оказывал ему поддержку.
«Мой брат, благослови его Бог, оказал мне огромную поддержку. Он сказал мне тогда, что это ненормально, что я ни с кем не обсуждаю свои проблемы. И посоветовал мне обратиться к психотерапевту», — рассказывал принц.