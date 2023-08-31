Принца Гарри поймали на лжи

Младший сын короля Карла III противоречит своим же словам. Принц Гарри заявил, что никто из членов семьи не поддерживал его.

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Принц Гарри никак не перестанет обвинять свою семью во всех смертных грехах. После его переезда из Великобритании в США, его отношения с родственниками сильно испортились. Никто из членов королевской семьи не намерен мириться с Гарри и прощать его скандальные высказывания в их сторону. Не так давно стало известно, что принц хочет вернуться на Родину, но на самом деле его там никто не ждёт. Похоже, что это не понравилось герцогу Сассекскому.

В своем очередной документальном сериале Invictus Games — играх, которые принц создал специально для для военнослужащих-спортсменов, пострадавших в местах боевых действий, мужчина вновь начал нелестно высказываться о семье. Гарри сказал, что никто из его родных никогда не поддерживал и не пытался оказать моральную поддержку. Младший сын принцессы Дианы страдал от ментальных и эмоциональных проблем, но так и не дождался поддержки от родственников.

После второго срока службы в Афганистане, он столкнулся с невыносимым психологическим кризисом, ему было очень плохо. Это вывело наружу и подавленные эмоции после трагической смерти матери. Гарри часами сидел на полу в отчаянии, а родственники делали вид, что ничего не замечают.

Правда, здесь его подловили на лжи. Дело в том, что около шести лет назад он наоборот, благодарил брата за то, что он оказывал ему поддержку.