Дочь Майкла Джексона пожаловалась на сталкера

По словам дочери исполнителя Майкла Джексона, сталкер преследовал ее в течение многих лет, а недавно перелез через забор на ее участок и заглянул в окна. Отмечается, что однажды мужчина был арестован за то, что часто разгуливал у дома Джексон. После подобных случаев певица решила обратиться в суд, чтобы запретить преследователю приближаться к ней или к ее собственности.