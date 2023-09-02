Король Карл III был разочарован, что принц Гарри родился не девочкой

Король Великобритании Карл III был разочарован, что принц Гарри родился мальчиком, а не девочкой. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на документальный фильм «Диана: Остальная часть ее истории».

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«Мой муж даже не разговаривает с мамой, почти. Потому что на крестинах Гарри Чарльз подошел к ней и сказал: "Ты знаешь, мы были так разочарованы, мы думали, что это будет девочка"», — говорится в отрывке документального фильма.

Ранее сообщалось, что алое платье принцессы Дианы выставлено на продажу аукционным домом Julien's. Платье было создано для принцессы Дианы ее любимым британским модельером Брюсом Олдфилдом в 1980-х годах. Бывшая супруга нынешнего короля Великобритании надевала платье как минимум три раза: дважды в 1989 году и один раз 18 ноября 1991 года на мировую премьеру фильма «Горячие головы» в Лондоне. На данный момент максимальная ставка составляет $25 тыс., однако представители аукционного дома предположили, что платье может быть продано за $200 — $400 тыс.

Аукционный дом Julien's, выставивший платье, специализируется на продаже предметов, ранее принадлежавших звездам кино, музыки, искусства и спорта. В настоящее время на торги выставлен целый ряд предметов, связанных с принцессой Дианой, в том числе ранее не публиковавшееся письмо, в котором раскрывается ее «трепетное отношение» к своей новой холостой жизни в преддверии развода с принцем Чарльзом.