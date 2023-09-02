Коллекционировал «уродцев» и женил карликов. Самые странные факты о Петре I

Петр I, «прорубивший окно в Европу», стал одним из самых ярких и противоречивых правителей за всю историю России. Сегодня первый Император Всероссийский известен как великий реформатор и просветитель, однако в годы правления он прославился еще и своими странностями. Петр I увлекался вырыванием у людей зубов, имел страсть к карликам и великанам, а еще был в восторге от разного рода уродств. Вместе с историком Сыдыпом Бальдруевым «Газета.Ru» рассказывает, какие необычные интересы были у императора.

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На страже здоровья подданых

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В 1697-1698 годах во время дипломатической миссии в Европу, получившей название «Великое посольство», царь Петр Алексеевич не на шутку увлекся медицинским делом. Во время пребывания в Голландии он стал посещать уроки анатомии, наблюдая за вскрытием тел, а еще обучился у одного из местных мастеров вырывать зубы, приобретя стоматологический чемоданчик.

По возвращении на родину новые знания потребовали практики. Так Великий Князь всея Руси стал посещать вскрытия и операции в госпиталях и даже пытался проводить несложные хирургические манипуляции и сам. Например, ассистировал при ампутации конечностей и был от этого в недюжинном восторге.

Куда больше хирургии увлекала Петра Великого стоматология. Однако лечение зубов в его понимании было их ликвидацией. Царь рвал зубы всем, кто попадался под руку, – и боярам, и обыкновенным жителям, стоило им только заикнуться о больных «шестерках» или «восьмерках». Иногда Петр увлекался настолько, что под горячую руку попадали вполне здоровые зубы. Всех их царь складывал в специальный мешочек. Теперь своего рода «трофеи» хранятся в Кунсткамере – музее антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге, в котором создали целый «Реестр зубов, дерганых императором Петром I».

Всех «уродов и монстров» – царю

Хранятся в старейшем музее страны не только вырванные Петром Алексеевичем зубы. Все главные экспонаты коллекции музея в принципе собирал именно царь, и поблагодарить за них, как и за открытие Кунсткамеры, можно специфическое увлечение правителя физическими аномалиями и «уродствами».

Во время того же «Великого посольства» царь отметил моду среди образованных людей в Европе на коллекционирование диковин, да и сам пребывал от них в бурном восторге. Все началось с его знакомства с коллекцией амстердамского аптекаря Альберта Себы, который собирал чучела животных из разных уголков мира. Некоторые экспонаты понравились Петру I настолько, что он выкупил их, чтобы переправить в Петербург. Так за 15 тысяч гульденов (устаревшая денежная единица Австрийской империи – прим. ред.) на двух кораблях в северную столицу отправились чучела броненосцев, жаб, панголинов, а также различные птицы, ящерицы и змеи.

Однако несмотря на восхищение разного рода живностью, еще больше царь увлекся анатомией человека и ее причудами. Увидев коллекцию голландского врача и анатома Фредерика Рюйша, среди экспонатов которого были препарированные тела и органы, зародыши, а также младенцы с патологиями, Петр скупил их на 30 тыс. гульденов. Следом они тоже отправились в Петербург и хранятся в Кунсткамере по сей день.

После этого у Петра I появилась самая настоящая навязчивая идея, связанная с различными аномалиями. В 1704 году он даже издал указ о доставке в Петербург всевозможных «человечьих, скотских, звериных и птичьих» монстров из разных уголков страны, а в 1718 году – о передаче родившихся «уродов и монстров» государству, назначении за них платы, а также штрафе за утайку. Благодаря этому царю передали сиамских близнецов, циклопа, двухголового ягненка и множество других экспонатов с уродствами. Они вскоре, по распоряжению Петра, должны были быть представлены в музее – той самой Кунсткамере, до открытия которой император, увы, так и не дожил.

Карлики – для смеха, великаны – для войны

Несколько извращенный интерес вызывали у Петра I нестандартные люди и, в частности, карлики. Дошло даже до того, что он решил заняться их «разведением».

Впервые лицом к лицу с «маленькими людьми» царь столкнулся еще в 10 лет, когда ему подарили придворных карликов. С одним из них – Яковом Волковым — будущий император практически не расставался. А еще придумывал для него и таких же, как он, различные праздники по своему сценарию.

Царь Петр устраивал с участием лилипутов ролевые игры, заставляя их изображать минувшие сражения и походы: карликов переодевали в мундиры и заставляли маршировать ротой. На придворных свадьбах карлики выпрыгивали из огромных тортов и устраивали танцевальные представления.

Когда самодержец вырос, останавливаться на достигнутом он не стал — лилипутов, как уже было сказано, было решено «размножать» для «увеселений». Для этого Петр Алексеевич организовал свадьбу Якова Волкова и любимой лилипутки его жены. На торжество по указу царя были созваны все карлики страны – обязательно в праздничных нарядах. Жениха и невесту при них тогда венчали в церкви, а потом собрали на празднике в доме князя Александра Меншикова.

Петр I и все «нормальные» гости тогда, как отмечали присутствующие, «хохотали до упаду», наблюдая за праздником «уродцев». А когда все кончилось, самодержец проводил новобрачных в их покои и проследил за тем, чтобы брачная ночь прошла по всем традициям.

Однако сделать детей у новоявленной четы ни тогда, ни в дальнейшем никак не выходило. Жена Волкова была намного его старше и вскоре отправилась на тот свет. Спустя время та же участь постигла ставшего алкоголиком Якова. Петр I же попытался создавать семьи лилипутов и женить их едва ли не по приказу еще какое-то время, но увеличить число карликов у него так и не вышло. Поэтому царь решил «разводить» великанов.

Все началось в 1717 году, когда во Франции Петр Алексеевич встретил на улице великана Николя Буржуа ростом почти 2,3 метра. В голову правителю пришла идея собрать армию великанов и сделать ее непобедимой.