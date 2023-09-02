Принц Гарри стал мемом после выхода на концерте Бейонсе

Принц Гарри и Меган Маркл посетили концерт Бейонсе в рамках ее тура Renaissance на стадионе SoFi Stadium в Инглвуде. Об этом сообщает Elle.

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К паре присоединились несколько друзей и мать Меган Маркл, Дория Рэгланд. Один из поклонников в зале успел сделать снимок группы, наслаждавшейся шоу в своей личной ложе. Королевская семья соблюдала дресс-код вечера — серебряные наряды. Однако фанаты заметили, что принц Гарри был недоволен внешним видом и концертом. Его фотография с грустным лицом стала мемом в социальных сетях.

Меган Маркл выбрала для концерта серебристую юбку-карандаш, усыпанную блестками, и укороченный белый топ. Принц Гарри надел серебристый блейзер поверх серой толстовки и белых брюк.