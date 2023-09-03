Владимир Конкин рассказал о первом приезде в Москву

Известный советский актер Владимир Конкин в беседе с «Мослентой» поделился воспоминаниями о своем первом визите в Москву. Артист известен по ролям в таких фильмах как «Место встречи изменить нельзя» и «Как закалялась сталь».

Конкин впервые приехал в российскую столицу с родителями в 1956 году, тогда ему было пять лет. С семьей актер ходил в музеи, но будучи ребенком больше всего его поразил магазин «Пионер». Там можно было купить разнообразные игрушки для детей.