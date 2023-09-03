90-летний альпинист покорил гору Фудзи в инвалидной коляске

90-летний японский альпинист покорил гору Фудзи в инвалидной коляске
90-летний японский альпинист Юитиро Миура продолжает покорять вершины. Он трижды поднимался на Эверест, в 2013 году стал самым старым покорителем этой горы и даже спускался с Фудзи на лыжах с парашютом.
Однако три года назад мужчина был госпитализирован на восемь месяцев с серьёзным заболеванием — спинальной эпидуральной гематомой. Несмотря на это, японец не забросил любимое дело и продолжил достигать своих целей уже с инвалидной коляской.
Легендарное восхождение на Фудзи было частью реабилитации. Группа сопровождения тянула на верёвках специально разработанную альпинистскую инвалидную коляску. Через три дня Юитиро достиг вершины.
Достижение вызывает восхищение, но до рекорда покорения священной горы ещё далеко. Возможно, японцу придётся ставить новую цель. Дело в том, что на данный момент самым старым человеком, достигшим вершины горы Фудзи, является Тейичи Иагараси, который взобрался на неё в 101 год.