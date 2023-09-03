90-летний альпинист покорил гору Фудзи в инвалидной коляске

90-летний японский альпинист Юитиро Миура продолжает покорять вершины. Он трижды поднимался на Эверест, в 2013 году стал самым старым покорителем этой горы и даже спускался с Фудзи на лыжах с парашютом.

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Однако три года назад мужчина был госпитализирован на восемь месяцев с серьёзным заболеванием — спинальной эпидуральной гематомой. Несмотря на это, японец не забросил любимое дело и продолжил достигать своих целей уже с инвалидной коляской.

Легендарное восхождение на Фудзи было частью реабилитации. Группа сопровождения тянула на верёвках специально разработанную альпинистскую инвалидную коляску. Через три дня Юитиро достиг вершины.