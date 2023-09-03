«Надеяться на мужчин нельзя!». Дарья Донцова — о своих секретах

На днях на сайте Российской книжной палаты появился список самых издаваемых авторов.

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На первом месте - Федор Достоевский, на втором - Агата Кристи. На 20-м - Артур Конан Дойл. А на 19-м, опередив автора «Записок о Шерлоке Холмсе», - она, Дарья Донцова!

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Нам удалось узнать у самой писательницы не только секрет ее творческой плодовитости, но и некоторые житейские и даже женские тайны...

Литературные рабы

- Дарья Аркадьевна, расскажите, как к вам приходит идея нового романа?

- Отличный вопрос! Я сама этого не знаю. Я отвечаю на все вопросы: что я ем, сколько вешу. У меня сейчас открыт клуб Дарьи Донцовой, и там тоже на те вопросы, которые задают читатели, я всегда отвечаю. Но я не могу ответить на вопрос, где я беру книги. Я сама не знаю. Например, у нас есть телевизор, он показывает фильм гениального режиссера Федерико Феллини. Кто гениальный: Феллини или телевизор? Феллини. Так вот в такой связке я - телевизор! Первые два года, когда начинала писать книги, я боялась остановиться. Потому что если остановлюсь, то не смогу завершить историю. Потом я научилась управлять этим процессом, правда, не сразу...

- Вы такая плодовитая, что, наверное, есть какая-то логика во всех этих слухах о ваших якобы литературных рабах… Вообще часто с различными небылицами о себе сталкиваетесь?

- Да. Вот недавно, например… Но сначала небольшое пояснение. Я - после четырех операций (напомним, что Дарье Донцовой в 1997 году был поставлен диагноз: «рак молочной железы». - Ред.). И у меня так развивалась болезнь, что врач, который делал мне операцию, был вынужден срезать мне кучу мышц спереди и со спины. В общем, не знаю, на чем спина сейчас держится. (Смеется.) Но я периодически начинаю горбиться. То есть могу какое-то время стоять ровно, но потом все равно природа берет свое. И вот в одной из социальных сетей мне женщина одна пишет: «Донцова, я понимаю, что вам 80 лет, но следите за спиной! Вы отвратительно сутулый человек!» Я прочитала это и подумала: какая же эта женщина бедная и несчастная. Но ничего, естественно, не ответила. Меня это не задевает. На красавицу с бюстом пятого размера и талией в 42 сантиметра я никак не тяну. Хорошо это понимаю, понимала с юных лет, но мне это не помешало выйти замуж…

И да, еще постоянно возникает сплетня, что за Дарью Донцову пишет бригада авторов. Я сначала пыталась на людей воздействовать с помощью логики. Начнем с того, что первую книгу я написала в 45 лет, а сейчас мне 71. Я пришла в издательство, когда болела, была лысая и весила 32 килограмма. На мне было «написано», что мне недолго осталось. И что, кто-то бы потратился на то, чтобы под меня нанять бригаду? Второе: у меня все книги одинаковые, с одним писательским почерком - а это значит, что бригада работает почти 25 лет, - в следующем январе будет 25 лет, как вышла первая моя книга. Что же эта бригада до сих пор меня не разоблачила? Но потом я просто перестала реагировать на эти сплетни и что-то объяснять…

«Смотри туда, где хуже»

- Вы - состоявшийся автор, успешный и популярный - ведете свой блог в интернете. Для чего вам нужны социальные сети?

- Цель только одна - повеселить людей. Почему каждое утро у меня в социальных сетях появляется пост: «Все будет хорошо»? Потому что утром ты проснулся, а кто-то нет. Я всегда спрашиваю подписчиков: «Какая радость сегодня с вами случилась?» И сразу находится множество прекрасных событий. Мы - счастливые люди: мы встали, мы ходим, у нас есть крыша над головой… А кто-то живет в картонке у метро… Моя бабушка говорила: «Не смотри туда, где лучше, - смотри туда, где хуже».

- Сейчас технологии очень быстро развиваются, и большое внимание уделяется искусственному интеллекту. Как вы думаете: сможет ли нейросеть заменить писателей?

- Никогда не думала на эту тему. Но полагаю, что нейросеть писателей заменить не сможет. Понимаете, в чем проблема с книгами: я не знаю, каким образом это происходит, но читатель - и зритель кино тоже - всегда улавливает какое-то состояние человека, который пишет книги или который перед ним на экране. У Пушкина - простые стихи, и у Лермонтова тоже, и у Ахматовой, и у Брюсова, и у Блока. Но есть какая-то энергетика у человека, который с душой и искренне, и с радостью все это делает. А у нейросети этого нет. Это будет как учебник: да, это будет технично, это будет правильно, это будет по всем правилам русского языка, композиции. Но вам это читать будет неприятно. Там чего-то не будет хватать… Я понимаю, что нейросеть может быть полезна, вероятно, в технике. Но, с другой стороны, один очень важный авиаконструктор говорил мне: «Если я не люблю самолет, то он не полетит». Я его очень хорошо поняла. Если я не люблю машину, которую задумала, то я просто не смогу ее сделать. Все в конце концов упирается в любовь к вашему делу, и не важно, что вы делаете…

Женские секреты

- Вы с супругом прожили 40 лет вместе. На чем строится долгий брак?

- На женском терпении! (Смеется.) Надеяться на мужчин в этой ситуации очень тяжело. Первое правило: не пили мужа! Никогда не делай ему замечаний.

Чем занимался мой муж Александр Иванович - доктор наук, профессор и академик, декан факультета психологии МГУ - все годы нашего брака? Представьте себе. Например, когда я приходила домой позже мужа, то видела такую картину: открываю дверь - в коридоре один ботинок тут, другой - там. Иду дальше. На ручке в ванной висит пиджак, на полотенцесушителе - рубашка. В столовой стоят стулья, и там у ножек - перекладина, и на ней висят носки. А брюки я нахожу на крючке в спальне.

Первое время мне это не нравилось: почему я этого не делаю, а он делает? Потом я поняла, что все это бесполезно. Мой муж невоспитуем, как страус, я, как бы ни старалась, только наврежу. И все 40 лет нашей совместной жизни я все это собирала, относила в шкаф, вешала - и все было спокойно...

Хвалите мужа всегда! Он один раз решил помыть тарелку - и разбил ее. Молодец! Причем говорите это от всей души, а не с издевкой! Он пошел гулять с собакой, а собаку забыл дома? Молодец!.. Но наступает такой момент, когда вы понимаете, что он поступил так плохо, что надо отреагировать. И вот тогда вы… молчите! Просто молчите. Пришел с работы, а вы ему супчик молча поставили. Как дела? Хорошо. Но вы не спрашиваете, как обычно, как у него дела. Через какое-то время муж начинает нервничать: «А чего это она так молчит-то, по какой причине?» Рано или поздно он поймет и спросит: «Что у нас случилось?» И вот тогда вы очень спокойно говорите: «Ты знаешь, меня так эта ситуация разволновала и расстроила. И я понимаю, что ты не мог поступить иначе…» Все: вы обсуждаете вместе эту проблему. Не надо кричать - надо приучить к тому, что вы хвалите. Это принцип дедушки Дурова (имеется в виду великий русский дрессировщик животных. - Ред.). Мы только хвалим, а потом вдруг не хвалим. И все будет спокойно…

Художница и философ

- Какие у вас ближайшие планы?

- Какие планы? Дальше писать. Если из коротких, то у меня внуки пошли в школу. Семилетняя Тамара, дочка Аркаши. Ее привели на художественную гимнастику - просто для здоровья позаниматься, а она влюбилась в этот вид спорта, и сейчас у нее уже взрослый разряд. И она хочет быть олимпийской чемпионкой.

Пошел в первый класс Миша, сын моей дочки Маши. Миша занимается карате, он заговорил в полтора года, а уже в три научился читать. Он у нас такой философ. Есть еще внуки, но они пока маленькие, поэтому у них каких-то глобальных планов нет…