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Исполнителю хитов из «Шрека» Харвеллу осталось жить около недели из-за болезни

Исполнителю хитов All Star и I'm a Believer из мультфильма «Шрек», бывшему солисту группы Smash Mouth Стивену Харвеллу осталось жить около недели. Об этом сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на представителей группы.

Исполнителю хитов из «Шрека» осталось жить около недели из-за болезни
© Вечерняя Москва

По данным издания, у музыканта отказала печень. На сегодняшний день он находится на терминальной стадии печеночной недостаточности. Медики уже выписали артиста домой, чтобы близкие смогли с ним проститься.

Десять лет назад у Харвелла диагностировали кардиомиопатию, на фоне которой развились сердечная недостаточность и энцефалопатия Вернике, влияющая на память и речь, пишет Entertainment Weekly.

О возможности появления серьезного заболевания в прошлом году узнал актер Крис Хемсворт. Специалисты диагностировали у него ген, отвечающий за развитие болезни Альцгеймера. В связи с этим Хемсворт принял решение временно прекратить актерскую карьеру.

Больше года назад стало известно о неизлечимой болезни легендарного «крепкого орешка» Брюса Уиллиса. Всемирно известный актер страдает от афазии — расстройства речи. Известно, что болезнь прогрессирует, и родственники актера уже не раз говорили, что им становится все сложнее ухаживать за Уиллисом.