Исполнителю хитов из «Шрека» осталось жить около недели из-за болезни

Исполнителю хитов All Star и I'm a Believer из мультфильма «Шрек», бывшему солисту группы Smash Mouth Стивену Харвеллу осталось жить около недели. Об этом сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на представителей группы.

По данным издания, у музыканта отказала печень. На сегодняшний день он находится на терминальной стадии печеночной недостаточности. Медики уже выписали артиста домой, чтобы близкие смогли с ним проститься.

Десять лет назад у Харвелла диагностировали кардиомиопатию, на фоне которой развились сердечная недостаточность и энцефалопатия Вернике, влияющая на память и речь, пишет Entertainment Weekly.

О возможности появления серьезного заболевания в прошлом году узнал актер Крис Хемсворт. Специалисты диагностировали у него ген, отвечающий за развитие болезни Альцгеймера. В связи с этим Хемсворт принял решение временно прекратить актерскую карьеру.