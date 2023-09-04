Исполнителю хитов из «Шрека» осталось жить около недели из-за болезни

Исполнителю хитов из «Шрека» Харвеллу осталось жить около недели из-за болезни
Исполнителю хитов All Star и I'm a Believer из мультфильма «Шрек», бывшему солисту группы Smash Mouth Стивену Харвеллу осталось жить около недели. Об этом сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на представителей группы.
По данным издания, у музыканта отказала печень. На сегодняшний день он находится на терминальной стадии печеночной недостаточности. Медики уже выписали артиста домой, чтобы близкие смогли с ним проститься.
Десять лет назад у Харвелла диагностировали кардиомиопатию, на фоне которой развились сердечная недостаточность и энцефалопатия Вернике, влияющая на память и речь, пишет Entertainment Weekly.
О возможности появления серьезного заболевания в прошлом году узнал актер Крис Хемсворт. Специалисты диагностировали у него ген, отвечающий за развитие болезни Альцгеймера. В связи с этим Хемсворт принял решение временно прекратить актерскую карьеру.
Больше года назад стало известно о неизлечимой болезни легендарного «крепкого орешка» Брюса Уиллиса. Всемирно известный актер страдает от афазии — расстройства речи. Известно, что болезнь прогрессирует, и родственники актера уже не раз говорили, что им становится все сложнее ухаживать за Уиллисом.