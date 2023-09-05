Женившийся восемь раз британец нашел новую любовь в 75 лет

Как сообщает The Sun, 75-летний Рон Шеппард из графства Сомерсет считается британцем, который женился наибольшее количество раз. В марте он пожаловался на усталость от семейной жизни, решив уехать в дом престарелых. Однако в июне мужчина снова начал пользоваться приложениями для знакомств и влюбился в 52-летнюю Элис. Он отметил, что тосковал в одиночестве и решил дать приложениям еще один шанс.

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Шеппард добавил, что новая избранница немного старше его предыдущих увлечений, но они быстро нашли общий язык.