Женившийся восемь раз британец нашел новую любовь в 75 лет

The Sun: женившийся восемь раз британец Рон Шеппард нашел новую любовь в 75 лет
Как сообщает The Sun, 75-летний Рон Шеппард из графства Сомерсет считается британцем, который женился наибольшее количество раз. В марте он пожаловался на усталость от семейной жизни, решив уехать в дом престарелых. Однако в июне мужчина снова начал пользоваться приложениями для знакомств и влюбился в 52-летнюю Элис. Он отметил, что тосковал в одиночестве и решил дать приложениям еще один шанс.
Шеппард добавил, что новая избранница немного старше его предыдущих увлечений, но они быстро нашли общий язык.
Несмотря на влюбленность, жениться еще раз пенсионер пока не собирается. Он заявил, что отлично себя чувствует рядом с Элис, но говорить о браке пока рано, так как они недавно познакомились.