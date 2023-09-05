Телеведущую Азу Лихитченко госпитализировали в тяжелом состоянии
Телеведущую Азу Лихитченко госпитализировали с инфарктом миокарда в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
На данный момент телеведущая находится в тяжелом состоянии в реанимации. По словам врачей, ситуация усугубляется из-за наличия у дикторши хронических заболеваний.
Известно также, что Лихитченко дважды вызывали скорую помощь. Впервые ей стало плохо 3 сентября: телеведущая почувствовала удушье, но отказалась ложиться в больницу. Повторно она обратилась к врачу 4 числа. Ей провели электрокардиографию, после чего госпитализировали.
Аза Лихитченко известна благодаря информационной программе "Время", которую она вела с 1968 по 1993 годы.
Рамблер: главные новости