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Телеведущую Азу Лихитченко госпитализировали в тяжелом состоянии

Телеведущую Азу Лихитченко госпитализировали с инфарктом миокарда в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Азу Лихитченко госпитализировали в тяжелом состоянии
© РИА Новости

На данный момент телеведущая находится в тяжелом состоянии в реанимации. По словам врачей, ситуация усугубляется из-за наличия у дикторши хронических заболеваний.

Известно также, что Лихитченко дважды вызывали скорую помощь. Впервые ей стало плохо 3 сентября: телеведущая почувствовала удушье, но отказалась ложиться в больницу. Повторно она обратилась к врачу 4 числа. Ей провели электрокардиографию, после чего госпитализировали.

Аза Лихитченко известна благодаря информационной программе "Время", которую она вела с 1968 по 1993 годы.

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