Чем прославился маршал Павел Батицкий

Павел Батицкий, выдающийся советский маршал, всегда впечатлял своим "громовым голосом" даже в старости.

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Его считали "лучшим главком ПВО" в истории СССР. В 1953 году Батицкий сыграл важную роль в устранении Лаврентия Берии - именно он осуществил приговор главе НКВД, за что получил признание и от Хрущева, и от Брежнева.

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Однако, меньше известно о его заслугах во время Великой Отечественной войны, например, о том, что он должен был получить звезду Героя Советского Союза еще в 1943 году, но получил ее только в 1965 году.

Молодой командир

Перед началом Великой Отечественной войны 31-летний подполковник Павел Батицкий, родом из Харькова, был назначен начальником штаба 202-й моторизованной дивизии. В самые трудные дни немецкого наступления в Прибалтике, дивизия удерживала оборону и даже пыталась контратаковать под Шаулем, но в конечном итоге была вынуждена отступить на территорию РСФСР. В районе Пскова и Новгорода бойцы оказались в окружении, но сумели выбраться из него.

В декабре 1941 года как «лучший из начальников штабов дивизий», Павел Батицкий впервые был назначен командиром 254-й стрелковой дивизии, оборонявшейся под Старой Руссой. Вот как в ту пору описывал Батицкого знавший его ещё по Военной академии им. М.В. Фрунзе Василий Шатилов:

«Павел Фёдорович удачно сочетал прекрасное военное образование и молодость, был отличным командиром».

В документе о награждении орденом Красного Знамени сообщалось, что Батицкий в короткий срок привёл 254-ю дивизию в полную боевую готовность и наладил взаимодействие с артиллерией. В феврале 1942 года его солдаты отличились во время Демянской операции, успешно окружив фашистов в посёлке Демянск Новгородской области.

«Действия 254-й стрелковой дивизии под руководством товарища Батицкого помогли войскам армии и фронта завершить окружение группировки генерала фон Буша», – отмечалось в наградном листе.

Упущенная звезда

С середины 1943 года Батицкий был отправлен на родную Украину, где принял командование 73-м стрелковым корпусом 52-й армии Степного фронта. Осенью корпус дважды форсировал Днепр – в сентябре на участке Пекари-Крещатик, а в ноябре – в районе города Черкассы. За успешное освобождение этого населённого пункта Батицкий был официально представлен командованием к званию Героя Советского Союза, но звезды тогда не получил. Есть версия, что Батицкого «обошли» из-за его конфликта с неким высокопоставленным политруком.

Следующим этапом боевого пути Батицкого была сложнейшая Уманско-Ботошанская операция, проходившая в условиях весеннего разлива рек и полного бездорожья. В марте 1944 года войска 73-го корпуса в числе первых прорвались к древнему украинскому городу Умань.

«Его корпус отличался быстротой, организованностью и героическими действиями. Лично П.Ф. Батицкий проявлял решительность, смелость и инициативу в бою», – вспоминал о том сражении маршал Иван Конев.

Ревность маршала Жукова

Летом 1944 года накануне операции «Багратион» Батицкий был назначен командиром 128-го стрелкового корпуса. Он участвовал в освобождении Бреста и Барановичей, а затем воевал в Восточной Пруссии. За успешное взятие одного из крупнейших городов провинции 128-й корпус получил название Гумбинненского. Сам генерал-майор Батицкий был тогда награждён орденом Кутузова II степени. Подчинённые Батицкого прошли с боями по Восточной Пруссии 280 километров и уничтожили 17 тысяч солдат и офицеров противника.

В составе 1-го Украинского фронта Батицкий принимал участие в Берлинской операции, ведя наступление на участке от Берлина до Тойпитца. Постепенно овладевая южными пригородами немецкой столицы, пехотинцы 73-го корпуса двигались на соединение с войсками 1-го Белорусского фронта. Они также обеспечивали переправу через Тельтов-канал – крупный водный рубеж на юго-востоке Берлина.