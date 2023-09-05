Был ли советский премьер Косыгин царевичем

Алексей Косыгин сделал стремительную карьеру в годы советской власти. Это-то и породило массу слухов.

Кто-то утверждал, что он просто вовремя занимал места жертв ежовского террора, а кто-то видел в успехе родственные связи – мол, Косыгин чудом уцелевший сын последнего русского императора Николая II.

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Новые назначения

Восхождение по карьерной лестнице началось в 1936 году. После окончания Ленинградского текстильного института Косыгин устроился на фабрику. Через полгода он стал начальником смены, ещё через год – директором, а через два года – председателем исполкома Ленсовета (то есть фактически главой города). И это в возрасте 34 лет!

Но и на этом Алексей Николаевич не остановился. В январе 1939 года он обживается в роли народного комиссара текстильной промышленности. В 1941 году Косыгин играл важную роль в эвакуации заводов на Восток, налаживал снабжение блокадного Ленинграда, прокладывал Дорогу жизни по Ладожскому озеру.

Несмотря на то, что Косыгин занимал серьёзные посты (вплоть до премьера СССР), его личность всегда вызывала много вопросов. Например, фотографий, на которых Алексей Николаевич запечатлён в детстве и юношестве, сохранилось очень мало. Это привело к тому, что чиновника стали считать сыном Николая II, которому удалось спастись.

Талантливый менеджер

Кем бы Косыгин не был, его профессиональные качества недооценивать нельзя. В октябре 1964 года он затеял самую эффективную в истории Советского Союза экономическую реформу – внедрение хозрасчёта. Косыгинская инициатива оказалась успешной. К началу 70-х годов объём промпроизводства вырос в 1,5 раза, а товарооборот – 1,8 раза. Росла и зарплата. За указанные период она стала больше в 2,5 раза.

Многое он сделал и для благосостояния советских граждан. При Косыгине телевизоры и радиоприёмники перестали считаться предметами роскоши, а автомобили превратились действительно в «средства передвижения». Рабочие же впервые смогли рассчитывать на получение более комфортабельного по сравнению с бараками жилья.

Но вот Леонид Брежнев, хоть и ценил Косыгина за профессионализм, всё время старался отстранить его от власти. Поводом для этого могла послужить как личная неприязнь, так и элементарная зависть. В итоге Леониду Ильичу это удалось.