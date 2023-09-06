"И снова седая ночь": как Юра Шатунов стал любимцем всей страны

Музыкант и певец Юрий Шатунов стал легендой в подростковом возрасте, а его песни знают и любят несколько поколений фанатов.

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В день рождения артиста "Рамблер" рассказывает, как сложилась жизнь всенародного любимца Юрия Шатунова.

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Юра Шатунов родился в городе Кумертау Башкирской АССР, мать с отцом не слишком ладили, поэтому фамилия у него от матери. А когда ребенку исполнилось три года, родители развелись. Отец его судьбой не интересовался, они никогда не общались. До четырех лет маленький Юра жил с бабушкой, мама вновь вышла замуж и забрала ребенка, но с отчимом отношения не сложились, Юра часто убегал из дома.

В одиннадцатилетнем возрасте мальчик впервые попал в интернат, мама устроила его туда, так как у нее обострилась болезнь, а через два месяца она умерла. Первое время после смерти матери он жил со своей тетей со стороны мамы. Но и из ее дома он убегал и бродяжничал, в конце концов специальная комиссия его определила в детский дом, мальчика пол свою опеку взяла Валентина Тазекенова, директор детского дома в городе Акбулак. А когда ее назначили директором школы-интерната в Оренбурге, Юру она перевела туда же. Тут и началась его музыкальная карьера.

Юрий Шатунов с детства проявлял музыкальные способности, он пел, мог подобрать любую мелодию на инструменте, и в 1986 году его взяли в музыкальную группу "Ласковый май", которую создал Сергей Кузнецов, руководитель музыкального кружка. Они много репетировали, выступали в интернате и местном ДК на дискотеках.

В 1988 году они записали первый альбом, который крутили в киоске у железнодорожного вокзала. Там песни "Ласкового мая" услышал продюсер Андрей Разин, он нашел коллектив, забрал ребят в Москву. Так Юра Шатунов стал знаменитым на всю страну. Концерты шли один за одним.

Когда Юре Шатунову исполнилось 18 лет, он понял, что устал от такого графика и ушел из группы в 1991 году. Он жил в Сочи, но уже через год он записал новый альбом и вернулся к выступлениям. А потом уехал в Германию, и начал выступать там. Он создавал новые песни, записывал альбомы.

В 2000 году Юрий Шатунов познакомился со своей будущей женой. У них родилось двое детей - Даниель и Эстелла.

Последние годы жизни омрачились судебными тяжбами с бывшим продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным, который заявил свои права на песни, созданными для группы Сергеем Кузнецовым. Суды шли долго, в конце концов правосудие встало на сторону Юрия Шатунова. Но вскоре после победы в суде у Юрия Шатунова случился обширный инфаркт. Певец скоропостижно скончался. Ему было всего 48 лет.