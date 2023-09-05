104-летняя парашютистка поделилась секретом долголетия

104-летняя женщина из Чикаго, США, намерена совершить очередной прыжок с парашютом и стать самой пожилой парашютисткой в истории. Об этом сообщает Newsweek.

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Дороти Хоффнер впервые попробовала этот экстремальный спорт, празднуя столетний юбилей. Женщина вспоминает, что идея такого поступка появилась у нее спонтанно, когда она говорила с приятелем. Спустя четыре года долгожительница решила повторить этот опыт и на этот раз настроена более решительно.

«В прошлый раз, когда мы достигли нужной высоты, нас вытолкнули. Теперь я хочу прыгнуть сама», — говорит Хоффнер.

Отвечая на вопрос о секрете долгой и активной жизни, женщина призналась, что не делает ничего особенного для поддержания здоровья. Одним из секретов долголетия она считает отсутствие стресса. Кроме того, Хоффнер добавила, что всегда была осторожна, но при этом не отказывала себе в спиртном.

«Я люблю пиво, вино и коктейли. Конечно, знаю меру», — сказала долгожительница.