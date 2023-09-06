В чем феномен Юры Шатунова, почему его любили все

Всё, что снято, написано о певце Юрии Шатунове, — это исследование феномена певца. Не карьеры, не творческого пути, а именно феномена. По сути, авторы пытаются разгадать: как можно стать мегазвездой, имея слабенький голос (чего уж спорить с очевидным), скромненький репертуар и отсутствие поддержки на этапе становления?

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Конечно, продюсер Андрей Разин вовремя появился в судьбе мальчика, но в то время он не был авторитетом в музыкальном мире, хотя уже поработал администратором группы «Мираж». Разин брал нестандартными ходами, если не сказать авантюрными. Достаточно вспомнить историю, когда он представился на ТВ то ли племянником, то ли внебрачным сыном генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева.

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Дитя перестройки

Авантюризм вообще был главным инструментом перестройки и всей эпохи Горбачева — Ельцина. В ту пору (в конце 1986 года) в школе-интернате Оренбурга симпатичный 13-летний мальчишка-сирота Юра Шатунов начал робким детским голоском петь со сцены песенки Сергея Кузнецова, собравшего подростков в группу «Ласковый май». Название выскочило случайно строкой из песни, да так и осталось, сделавшись культовым. Как и всё, что связано с группой.

Юрины ровесники ничего подобного не видели и не слышали. Этот мальчик пел о чистой любви, о подростковых обидах, о страданиях:

...Пусть все насмешки стерпит твои,

Пусть доверяет тайны свои —

Больше не надо мне этих бед.

***

И снова седая ночь, и только ей доверяю я.

Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны.

И возникали красивые сентиментальные образы: «Седая ночь», «Розовый вечер». Ну, а «Белые розы» превратились в символ самого Юры Шатунова. Спустя годы, когда певец трагически уйдет из жизни, поклонники «утопят» в белых розах место прощания со своим кумиром.

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Кто-то любит, кто-то ненавидит

«Ласковый май», как скажут музыкальные критики, — стопроцентное попадание в целевую аудиторию. Подуставшие от советской эстрады зрители получили то, чего ждали их сердца.

Это было очень наивно, трогательно, чисто... Спрос на Юру Шатунова и «Ласковый май» стал расти с невероятной скоростью. Гастроли по стране, группа — на разрыв: семь-восемь часовых концертов в день.

Вот тут-то и пригодился особый талант Андрея Разина. Когда схема гастрольных маршрутов стала напоминать кровеносную систему организма, продюсер создал несколько клонов, которые разлетелись по городам Союза и «лабали» под фонограммы «Ласкового мая», старательно артикулируя и повторяя движения участников настоящей группы. Таким образом, «Ласковый май» мог одновременно выступать на двух-трех площадках. Это было удобно, прибыльно и, в традициях продюсера, авантюрно.

Популярность «Ласкового мая» выросла до небес (простите за штамп). Люди, считавшие это явление дурным вкусом, говорили открыто, что это пошло и неприлично. Мол, все сошли с ума. И даже ведущие программы «Взгляд» торжественно заявили, что никогда в их передаче не будет места «Ласковому маю». Любой другой группе, но только не им!

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Он был хорошим отцом

Жизнь Юры Шатунова похожа на судьбу героев «Республики ШКИД». Появившийся на свет в семье водителя и домохозяйки мальчишка, десятки раз убегавший из дома и интерната, вырос добрым, улыбчивым и нормальным парнем. А позже он стал хорошим мужем и отцом.

Он не превратился в капризную звезду, не спился. Лишь долгая тяжба с Андреем Разиным за права на композиции группы «Ласковый май» невольно втягивала певца в малоприятные для него публичные разговоры. Права он отстоял, но, возможно, именно в этой нервотрёпке подорвал своё здоровье.