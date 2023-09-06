Чекист, арестовавший Тухачевского: за что расстреляли Рудольфа Нельке

Михаил Тухачевский был задержан в 1937 году в городе Куйбышеве по приказу Рудольфа Нельке. Кто же был этот человек и что с ним произошло после того, как он арестовал известного военачальника?

Карьера чекиста

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Рудольф Карлович Нельке родился в 1899 году в Курляндской губернии (Церкстенская волость, Туккумский уезд) в семье латышского происхождения. Его отец был обычным рабочим-металлистом, и после революции его происхождение оказалось полезным. Сам Рудольф, у которого было только неполное среднее образование, начал работать на производстве с 1915 года. В 1917 году он начал активно участвовать в политической жизни страны, посещая митинги и собрания. Вступил в партию только после прихода большевиков к власти.

В 1918 году, Нельке поступил на службу в ЧК. Его заметили после ликвидации «Комитета Ее Императорского Высочества великой княжны Татианы Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных бедствий». Сначала Рудольф Нельке работал в Новгородской губернии, но впоследствии, был переведен в Олонецкий губернский ЧК (Карелия). Позже он возглавил ГПУ Карельской АССР, был полномочным представителем ОГПУ по этой же республике.

Арест маршала

Руководящие должности Рудольф Нельке занимал не только в Новгороде и Петрозаводске, но и в Крыму, и в Смоленске. Так постепенно он стал одним из самых влиятельных местечковых чекистов. В 1935 году Нельке убыл в город Куйбышев (ныне Самара). На новом месте Рудольф Карлович занял должность заместителя начальника УНКВД по Куйбышевскому краю (впоследствии по Куйбышевской области). Примечательно, что несмотря на род деятельности, Нельке характеризовали как честного и порядочного человека.

Может быть, именно поэтому Рудольфу Нельке и было поручено арестовать Михаила Тухачевского. Дело в том, что тогда Тухачевский, уже смещенный с должности заместителя наркома обороны, получил новое назначение в Куйбышев на пост командующего Приволжским военным округом. Незадолго до этого под стражу были взяты комкоры Виталий Примаков и Витовт Путна. Позже была устроена очная ставка Тухачевского с Примаковым и Путной, в результате которой маршал признался в организации заговора против власти.

Аналогичная участь

Если верить Олегу Смыслову, автору издания «Любви все звания покорны», подробности ареста Михаила Тухачевского в Куйбышеве стали известны лишь в 1980-х годах, когда сестры маршала получили письмо от некоего Шишкина. Тот писал, что сам Рудольф Нельке, «честнейший человек», поведал ему об этом. 22 мая 1937 года Тухачевский, прибывший на новое место, зашел в обком для того, чтобы познакомиться с руководством. Тут его и встретил Нельке. По словам Рудольфа Карловича, военачальник, услышав об аресте, опустился в кресло и перестал реагировать на окружающих. Чекистам пришлось самим переодевать его в гражданскую одежду.