10 звезд, доказавших, что слава и деньги сильно меняют людей

У них буквально написано на лице: «Мы богаты и знамениты». А ведь так было не всегда. Предлагаем вернуться во времена, когда эти звезды еще не успели распробовать вкус успеха.

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Николь Кидман

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Николь Кидман постепенно протаптывала дорожку к славе: в 1989 году произошел прорыв в карьере молодой актрисы, ее талант окончательно признали в Австралии. Международный успех благодаря боевику «Дни Грома» придет к ней только год спустя. За свою карьеру звезда обзавелась узнаваемым прищуром, и, на наш взгляд, фирменное выражение лица ей очень идет.

Марго Робби

Первые роли любимица Голливуда получила, еще будучи школьницей. До признания было далеко, но низкобюджетные инди-картины стали отличной возможностью попрактиковаться в актерском мастерстве. Со временем девушке удалось получить несколько ролей в телесериалах, в том числе в долгоиграющей мыльной опере «Соседи» в 2008 году. На первом кадре фотографы запечатлели актрису примерно в этот период. Сегодня Марго Робби востребована, у нее многомиллионные гонорары, и разница с прошлым образом, так сказать, налицо.

Адам Драйвер

Адам Драйвер едва ли когда-то соответствовал общепринятым стандартам красоты, что только помогло ему запомниться зрителю и получить характерные роли. В это может быть сложно поверить, но между снимками прошла не целая вечность, а всего 12 лет. Деньги и слава сказались на образе: актер стал выглядеть не только брутальнее, но и в разы солиднее.

Анджелина Джоли

Вам не показалось, застенчивая девушка с брекетами — Анджелина Джоли, как бы в ней ни было тяжело узнать будущего амбассадора героинового шика. На красную дорожку она попала за компанию со знаменитым отцом, все это ей было в новинку. Вскоре девушка кардинально поменяется, осознает собственную привлекательность и в 16 лет попробует себя в моделинге, но не забудет и о кино. Старания не пройдут даром — в 1997 году Джоли получит свою первую «взрослую» награду — «Золотой глобус».

Сара Джессика Паркер

Звезду «Секса в большом городе» мы узнаем, в чем бы она ни была. И все же эволюция образа очевидна. Путь к элегантности лежал через множество проб и ошибок. И само собой, сейчас актриса может позволить себе гораздо больше, чем на заре карьеры, и всегда выглядит безупречно.

Криштиану Роналду

Ухоженный, насколько это только возможно, Криштиану не всегда был таким лощеным. И чтобы в этом убедиться, достаточно полюбоваться кадрами 2003 года. Главное, что кривой зуб и проблемная кожа не убили веру парня в себя. Теперь на его счету найдется необходимая сумма для любого апгрейда внешности. К счастью, прославленный спортсмен этим не злоупотребляет.

Наталья Водянова

Первый кадр сделан в закулисье модного показа Calvin Klein в 2006 году. Второй — на последней Неделе моды в Париже. Наталья Водянова больше не нуждается в представлении и деньгах. А жизненный опыт ей к лицу — русская золушка из начинающей модели превратилась в настоящую мировую знаменитость с уверенным взглядом.

Дженнифер Лопес

В 2004 году Дженнифер еще не успела отточить навыки взаимодействия с папарацци и мило улыбалась в камеру при встрече с фотографом. В 2023-м звезда, кажется, способна убить одним только взглядом. Или прийти в ярость, заметив слежку. Правда, на красной дорожке она все еще лучезарно улыбается. Работа есть работа.

Мэттью Льюис

Отталкивающая внешность в подростковом возрасте позволила Мэттью заполучить роль в «Гарри Поттере», которая принесла ему славу и надолго обеспечила работой. Теперь британского актера не узнать: гонораров явно хватило как минимум на дантиста. Как и Роналду в наши дни, актер может похвастаться идеальной улыбкой. Но стоит отдать ему должное: тело за деньги не купишь, Льюис регулярно занимается в спортзале.

Скарлетт Йоханссон