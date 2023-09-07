Болезнь, беременность и гарем: омичка о жизни в Краснодаре

Рассказываем, как порой неизлечимая болезнь может изменить жизнь к лучшему. Юлия Атамас - мастер маникюра из Омска. Девушка полгода назад узнала о серьёзном заболевании и решила сменить место жительства, а заодно и климат.

© Омск Здесь

Чтобы избавиться от депрессии, она решила переехать в Краснодар, где судьба ей подкинула очередное испытание, но омичка не унывает, ведёт блог в YouTube, в котором рассказывает о буднях сибирячки на юге и смотрит на всё с позитивом.

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О неизлечимой болезни, предательстве и "сюрпризах" судьбы - читайте в нашем материале.

- Юлия, расскажите, почему вы сменили сибирский климат?

- Чуть более полугода назад у меня начались проблемы со здоровьем, и я решила переехать ближе к морю. Все необходимые манипуляции для установления диагноза я начала проходить в Омске, но заключение врачей я узнала уже в Краснодаре. Это был рассеянный склероз. Из-за болезни у меня было нарушено кровообращение в конечностях, и на холоде в Сибири у меня невыносимо болели руки. Поэтому южный город для меня казался неким спасением от моих мучений.

- Как вы можете описать климат в Краснодаре и его жителей?

- Конечно, такая банька не для сибиряков. Днём +40 °С, а ночью +30 °С, моря рядом нет, по пробкам до него добираться около шести часов. Сейчас мы живём в квартире, и за день она раскаляется до невозможного, но местные жители к таким условиям привыкли и жару переносят не так тяжело. Что касается краснодарцев, то я до сих пор в шоке от их поведения и нравов. Власть говорит, что в городе перенаселение, поэтому каждый сам за себя. Южане записываются на маникюр и не приходят, делают это без предупреждения. Да что говорить, здесь местные также относятся к работе, могут просто не выйти на смену. Местные сильно разобщены, здесь живёт очень много национальностей, и не все уважительно относятся друг к другу. Каждый пытается выжить, такое ощущение, что ты живёшь не в обществе, а рядом с волками. А сибиряки - народ жёсткий и молчаливый, ведь на морозе много не поговоришь. Если договорился, значит приедет, потому что он человек ответственный. Дороги здесь узкие, поэтому пробки растягиваются на несколько километров, а жилые районы, как в любом другом городе, разные. Есть благополучные, есть криминальные, есть те, где не уснёшь ночью, потому что под твоими окнами гоняет молодёжь на машинах. А ещё здесь невероятное количество риелторов-мошенников, я столько нигде не встречала.

- Давайте вернёмся к вашей болезни. Известна ли причина её возникновения и каковы последствия?

- Рассеянный склероз - это аутоиммунное заболевание, при нём иммунная система человека разрушает специальную оболочку отростков нервных клеток. Это нарушает работу нервных импульсов в головном и спинном мозге, поэтому у пациентов наблюдается онемение и слабость в руках и ногах, ухудшается зрение и кружится голова. Самое обидное, что женщины им страдают в два раза чаще мужчин. Я разговаривала с врачами, они очень просили меня не впадать в отчаяние, потому что 70 % людей с таким диагнозом задумывается о самоубийстве. Не хотят быть обузой для своих родственников. Спусковым крючком для этого заболевания в моём организме послужил коронавирус, но благодаря ситуации, в которой я оказалась, судьба подарила мне возможность второй раз испытать радость материнства.

- Что вы имеете в виду?

- Для поддержания здоровья больных назначают гормонотерапию, но подобрать лечение не всегда получается с первого раза. Но и в рецептах тоже врачи допускают ошибки. Доктор выписал мне рецепт, но мне не удалось отыскать лекарство в ближайших аптеках. Я не сдавалась и нашла всё-таки место, в котором оно продавалось. Но фармацевт мне препарат не отпустила, оказалось, что врач написал рецепт с ошибкой. В ожидании следующего приёма я узнала о беременности. А ведь если бы я тогда начала ставить эти уколы, то с большой вероятностью я бы потеряла малыша. Как теперь не верить в своего ангела-хранителя? Мой будущий ребёнок помогает мне справляться с болезнью без уколов. Врачу отнесла конфеты, ведь он, сам не зная, спас маленькую жизнь.

- Как вы приняли новость о болезни?

- Когда я узнала диагноз, то для меня время остановилось. Я подумала, что в моей жизни уже ничего не случится и моё сознание словно уснуло. Всё стало неважным.

- А как ваш будущий малыш помогает вам справляться с рассеянным склерозом?

- Раньше считалось, что беременность при рассеянном склерозе негативно отражается на здоровье женщины, но результаты современных исследований показали противоположные результаты. Выяснилось, что во время беременности активность заболевания существенно снижается, всё благодаря естественной выработке нужных гормонов. Я уже выяснила - склонность к болезни не передаётся по наследству, она может появиться у кого угодно. Единственное - мне совсем нельзя нервничать в таком состоянии, могут отказать ноги или болезнь станет более агрессивной. А сохранять холодную голову в свете последних событий, сучившихся в моей жизни, ой как непросто.

- Вы писали в социальных сетях, что мужчина подрезал вам крылья. Вы об этой ситуации?

- Да, такую "Санта-Барбару" я в жизни ещё не видела. Дело в том, что после постановки диагноза я впала в отчаяние и нуждалась в какой-либо поддержке. На тот момент многие мои чувства были притуплены, в том числе и бдительность, и я встретила молодого человека, который мне показался очень заинтересованным в наших отношениях, и дала ему шанс. Рестораны, романтика, цветы - я потеряла голову. Илья вывел меня из депрессии, и я снова начала жить, не замечая ничего вокруг. Но сказки не всегда заканчиваются хеппи эндом, и после того, как он узнал о моей беременности, стал реже появляться у меня дома, ссылаясь на большую загруженность на работе. Я уже тогда поняла, что отца у моего ребёнка не будет, но не отчаялась. Продолжала снимать ролики для своих подписчиков и продолжала планово посещать врачей. При этом между нами изредка возникали разговоры о свадьбе и смене религии, на что он получал категоричное нет. Один из видеороликов, на котором мы вдвоём, набрал более пяти миллионов просмотров в интернете. После этого мне в социальных сетях пришло сообщение со следующим текстом: "Ты ждёшь его беременная, а он у меня спит". И фотография. В этот момент у меня будто земля из-под ног ушла. Потом эта девушка рассказала про него, оказалось, что они встречается около семи лет, у них свободные отношения, и она знает про других его женщин. Позже он тоже во всём признался и не понимал моего недовольства, для южан иметь гарем - это абсолютно нормальная ситуация, они считают себя свободными людьми. В нашем случае ситуация зашла слишком далеко.

- Он не собирался уходить от вас?

- Когда я ему сообщила о том, что всё знаю, он взбесился, его будто подменили. Мне стали приходить от него угрозы, он не побоялся пригрозить мне тем, что скинет с восьмого этажа, хвастался своими связями. После всего этого его неоднократно забирала полиция, но больше суток его никто не держал. Он клялся, что такое больше не повторится, плакал. Когда полиция его забирала, он хотел поцеловать меня на прощание, но получил пощёчину. Сотрудники МВД рассмеялись на месте, это его сильнее обидело. Переехать в другое место мы пока не можем, живу я с дочерью, она пошла в девятый класс. Будем ждать, когда закончится учебный год, тогда сменим место жительства. Я уже присмотрела дом в другом южном районе, там климат немного мягче. Сейчас я могу сказать, что я счастлива, как бы странно это ни звучало. Последнее время я жила в каком-то тумане и веренице непонятных ситуаций. Он многое обещал и многое не выполнял, я поняла, что любовь закончилась, едва успев начавшись. Многие события меня гасили и вводили в страх, меня выжали как лимон и бросили. Но сегодня я снова радуюсь солнцу, а он теперь ночует в машине под моими окнами. Я думала, что беременность - это фрукты и неспешные прогулки, совместные походы на УЗИ и трепет ожидания. Но я ошибалась. Я не хочу быть частью чьего-то гарема, мне противно. Если для кого-то - это норма, то в нормальной жизни - это предательство и грязь. Для меня мир рухнул, а для него - переполох в курятнике.

- У вас более десяти тысяч подписчиков на YouTube, они вас как-то поддерживают?

- Подписчики разделились на два лагеря: одни советуют его простить и дать второй шанс, чтобы наш ребёнок рос в полноценной семье, другие считают, что его поведение недопустимо. Многие девочки советуют его везде и всюду заблокировать, но я знаю, что он будет ошиваться под моим балконом ещё долгое время. В последний раз он отправлял мне сообщения вместе с банковским переводом, потому что больше никак достучаться до меня не мог. Подписчики следят за моими южными страстями, а я не стесняюсь делиться с ними подробностями и считаю даже свои посты некой подушкой безопасности от несчастного случая. Некоторые меня обвиняли в том, что я начала афишировать личную жизнь, но в таком случае он будет знать, что преступать черту правопорядка нельзя, об этом будут знать многие. Так я нахожусь с детьми в безопасности, а если спрячусь в угол, то эта история не закончится хорошо. Я не жертва, я - боец. Многие терпят побои и предательство годами, но показывать страх нельзя. Мужчина по природе сильнее женщины, поэтому нам остаётся быть хитрыми. Я надеюсь, что моя ситуация спасёт кого-то от ошибки. Мне очень нравится фильм с Дженнифер Лопес "С меня хватит" (12+) - он учит бороться.

- Когда вы поняли, что ребёнок будет расти без отца, не закрадывалась ли вам мысль о прерывании беременности?

- Конечно, в такой ситуации самое простое - беременность убрать, сменить квартиру, "радоваться жизни" и забыть всю эту ситуацию, как страшный сон. Но потом в голову будут приходить мысли о том, что было бы, если малыш был с нами, как бы он ходил в детский сад, как пошёл бы в школу и вообще было бы неплохо погулять на его свадьбе. Я знаю, что это меня сожгло бы изнутри. Я бы смотрела на маленьких детей и плакала. Сегодня я спокойно планирую наше будущее и думаю, что в скором времени буду принимать клиентов у себя на дому. С Ильёй мы тоже переговорили, и он сказал, что хочет участвовать в жизни ребёнка, но я приму только финансовую помощь, не более. Большего он не заслужил.

- Юль, а как вам удаётся сохранять позитивный настрой?