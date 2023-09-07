Друг Елизаветы II рассказал о профессии ее мечты

Приятель Елизаветы II рассказал о возможной карьере, которая могла бы привлечь ее, если бы она не родилась британским монархом. Об этом пишет Daily Express.

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74-летний Джайлз Брандрет, британский подкастер и биограф королевской семьи, рассказал, что в другой жизни королева стала бы комиком и пародистом. В разговорах с ним она утверждала, что это профессия ее мечты. На это ее вдохновил комедийный актер Джордж Формби, который приезжал в Виндзорский замок во время Второй мировой войны. По словам Брандрета, Елизавета II часто изображала его и даже пела песню из одного из фильмов Фромби When I’m Cleaning Windows. Кроме того, королева отлично имитировала разные акценты и могла изображать животных.

В пятницу, 8 сентября, исполнится ровно год с тех пор, как не стало британской королевы. Ожидается, что королевская семья соберется в замке Балморал в Шотландии, чтобы отдать ей почести. Король Карл II, королева Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принц Эндрю уже прибыли туда в преддверии этого события.