Столичный учитель дошел до Санкт-Петербурга и установил рекорд

36-летний московский учитель Андрей Задураев установил мировой рекорд, пройдя пешком от Москвы до Санкт-Петербурга всего за 17 дней. «Вечерняя Москва» пообщалась с путешественником.

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В честь юбилея

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Андрей Алексеевич Задураев последние четыре года работает в школе №2120 в Новомосковском округе. Он педагог-организатор и координатор образовательного туризма по ТиНАО.

"Я организую для учащихся различные мероприятия по туристско-краеведческой деятельности, — рассказывает «Вечерке» педагог. — Мы ходим в однодневные походы, где оттачиваем навыки работы с компасом и навигатором, учимся разводить костер, собирать палатку, готовить еду в полевых условиях".

Идея отправиться в пешее путешествие из Москвы в Санкт-Петербург у столичного учителя возникла несколько лет назад, но обстоятельства вынуждали откладывать поход.

"В этом году у Санкт-Петербурга юбилей — 320 лет, и я решил приурочить свое путешествие к этой значимой дате", — отметил Андрей Алексеевич.

Педагог хотел прежде всего доказать самому себе, что способен пройти такой путь. Кроме того, своим личным примером — на протяжении всего похода он вел блог в социальных сетях — Задураев старался увлечь еще больше детей и взрослых туризмом и рассказать о стране.

Дорогой Петра I

Поскольку Андрей Алексеевич связан с туризмом последние 20 лет, то и подготовка, можно сказать, шла все эти годы. Но на финальном этапе первое, чем занялся путешественник, — четко распланировал свой маршрут, который проходил через Клин, Тверь, Торжок, Валдай и Великий Новгород.

"В первую очередь я пытался минимизировать перепады высот. Вторая задача — сделать маршрут с краеведческим наполнением, поэтому путь я проложил по государевой дороге, по которой передвигались еще в имперские времена", — пояснил он.

Во многих городах, уточнил педагог, еще сохранились дворцы, усадьбы и другие объекты исторического наследия. Их Андрей Задураев фотографировал и с небольшим описанием выкладывал в своем блоге.

"Интересно было вновь побывать в Вышнем Волочке. Дело в том, что раньше он славился как город с автомобильной пробкой, сегодня же там стали больше внимания уделять достопримечательностям, многие из них реставрируются, а пробка исчезла", — поделился педагог.

Палатка не пригодилась

В походе у московского учителя было профессиональное снаряжение.

"С собой взял большой походный рюкзак, облегченную палатку, коврики, спальник, а также несколько пауэрбанков (портативное зарядное устройство. — «Вечерняя Москва»), горелку, солнечную батарею и небольшую печку размером с кулак", — поделился Андрей Задураев.

Ночевал московский учитель в мотелях и хостелах, поэтому палатка и спальник ему не пригодились, но, как говорит Андрей Задураев, они были необходимы на случай, если все-таки придется ночевать в природной среде.

Были и сложности

В среднем Андрей Задураев в день проходил аж по 60 километров, а всего протяженность маршрута составила 700,24 километра.

"Физически было непросто из-за большой нагрузки на ноги. В Твери я купил трекинговые палки (палки для облегчения ходьбы по неровной местности. — «Вечерняя Москва»), чтобы снизить напряжение в мышцах", — отметил он.

Но тяжелее всего, добавил путешественник, было эмоционально — находиться в постоянном одиночестве, не имея возможности поговорить с кем-то, кроме самого себя.

"Когда шел по лесу, то слушал музыку в плеере, очень люблю русский рок. Но на улице, вдоль открытых шоссе идти в наушниках просто небезопасно, нужно слышать шум машин", — пояснил Андрей Алексеевич.

Маршрут московского учителя занял 17 дней, и это достижение вписали в реестр рекордов России «За наименьшее время путешествия от ЦКАДа до КАДа». Результат зарегистрировало и Международное агентство Interrecord.

"Не планировал устанавливать никаких рекордов, но очень рад, что мое путешествие прошло так удачно".

Компетентно

Проходить в день 60 километров — вполне реально, утверждает врач-терапевт Мардан Латифов: — Для того, чтобы добиться такого результата надо ежедневно проходить не менее 3–5 километров и постепенно увеличивать нагрузку. А еще важно правильно питаться и отказаться от вредных привычек.

ЦИФРА

60 тысяч шагов в среднем ежедневно проходил пешком Андрей Задураев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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