17 дней пешком под русский рок: столичный учитель дошел до Санкт-Петербурга и установил рекорд
36-летний московский учитель Андрей Задураев установил мировой рекорд, пройдя пешком от Москвы до Санкт-Петербурга всего за 17 дней. «Вечерняя Москва» пообщалась с путешественником.
В честь юбилея
Андрей Алексеевич Задураев последние четыре года работает в школе №2120 в Новомосковском округе. Он педагог-организатор и координатор образовательного туризма по ТиНАО.
"Я организую для учащихся различные мероприятия по туристско-краеведческой деятельности, — рассказывает «Вечерке» педагог. — Мы ходим в однодневные походы, где оттачиваем навыки работы с компасом и навигатором, учимся разводить костер, собирать палатку, готовить еду в полевых условиях".
Идея отправиться в пешее путешествие из Москвы в Санкт-Петербург у столичного учителя возникла несколько лет назад, но обстоятельства вынуждали откладывать поход.
"В этом году у Санкт-Петербурга юбилей — 320 лет, и я решил приурочить свое путешествие к этой значимой дате", — отметил Андрей Алексеевич.
Педагог хотел прежде всего доказать самому себе, что способен пройти такой путь. Кроме того, своим личным примером — на протяжении всего похода он вел блог в социальных сетях — Задураев старался увлечь еще больше детей и взрослых туризмом и рассказать о стране.
Дорогой Петра I
Поскольку Андрей Алексеевич связан с туризмом последние 20 лет, то и подготовка, можно сказать, шла все эти годы. Но на финальном этапе первое, чем занялся путешественник, — четко распланировал свой маршрут, который проходил через Клин, Тверь, Торжок, Валдай и Великий Новгород.
"В первую очередь я пытался минимизировать перепады высот. Вторая задача — сделать маршрут с краеведческим наполнением, поэтому путь я проложил по государевой дороге, по которой передвигались еще в имперские времена", — пояснил он.
Во многих городах, уточнил педагог, еще сохранились дворцы, усадьбы и другие объекты исторического наследия. Их Андрей Задураев фотографировал и с небольшим описанием выкладывал в своем блоге.
"Интересно было вновь побывать в Вышнем Волочке. Дело в том, что раньше он славился как город с автомобильной пробкой, сегодня же там стали больше внимания уделять достопримечательностям, многие из них реставрируются, а пробка исчезла", — поделился педагог.
Палатка не пригодилась
В походе у московского учителя было профессиональное снаряжение.
"С собой взял большой походный рюкзак, облегченную палатку, коврики, спальник, а также несколько пауэрбанков (портативное зарядное устройство. — «Вечерняя Москва»), горелку, солнечную батарею и небольшую печку размером с кулак", — поделился Андрей Задураев.
Ночевал московский учитель в мотелях и хостелах, поэтому палатка и спальник ему не пригодились, но, как говорит Андрей Задураев, они были необходимы на случай, если все-таки придется ночевать в природной среде.
Были и сложности
В среднем Андрей Задураев в день проходил аж по 60 километров, а всего протяженность маршрута составила 700,24 километра.
"Физически было непросто из-за большой нагрузки на ноги. В Твери я купил трекинговые палки (палки для облегчения ходьбы по неровной местности. — «Вечерняя Москва»), чтобы снизить напряжение в мышцах", — отметил он.
Но тяжелее всего, добавил путешественник, было эмоционально — находиться в постоянном одиночестве, не имея возможности поговорить с кем-то, кроме самого себя.
"Когда шел по лесу, то слушал музыку в плеере, очень люблю русский рок. Но на улице, вдоль открытых шоссе идти в наушниках просто небезопасно, нужно слышать шум машин", — пояснил Андрей Алексеевич.
Маршрут московского учителя занял 17 дней, и это достижение вписали в реестр рекордов России «За наименьшее время путешествия от ЦКАДа до КАДа». Результат зарегистрировало и Международное агентство Interrecord.
"Не планировал устанавливать никаких рекордов, но очень рад, что мое путешествие прошло так удачно".
Компетентно
Проходить в день 60 километров — вполне реально, утверждает врач-терапевт Мардан Латифов: — Для того, чтобы добиться такого результата надо ежедневно проходить не менее 3–5 километров и постепенно увеличивать нагрузку. А еще важно правильно питаться и отказаться от вредных привычек.
ЦИФРА
60 тысяч шагов в среднем ежедневно проходил пешком Андрей Задураев.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Матвей Шпаро, почетный полярник, заслуженный мастер спорта России:
"Не люблю пафосных фраз, но такие люди, как Андрей Задураев, — это будущее нашей педагогики. Можно много говорить, как важно развивать детский туризм, а можно взять и пройти 700 километров. Личный пример — самое убедительное воспитательное средство. Я надеюсь, что таких педагогов в нашей школе будет становиться все больше и больше, и, увидев, огонек и азарт в их глазах, за ними потянутся дети. Только так туризм и здоровый образ жизни придут в наши школы".