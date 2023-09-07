Названа уникальная особенность организма рыжеволосых людей

Давно известно, что рыжие подвержены более высокому риску солнечных ожогов и рака кожи. Этого вполне закономерно, потому что рыжие волосы обычно идут в паре со светлой кожей, которая более уязвима к УФ-излучению, — сказала Антонина Акименко.