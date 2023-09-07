Названа уникальная особенность организма рыжеволосых людей
Рыжеволосые люди реже испытывают дефицит витамина D из-за уникальной особенности своего организма. Об этом рассказала врач-генетик Антонина Акименко изданию «Газета.Ru».
Специалистка объяснила, что в крови рыжеволосых содержится больше вещества, которое является предшественником витамина D.
«Благодаря такой особенности рыжеволосые люди могут более эффективно синтезировать собственный витамин D», — сказала Акименко.
Врач назвала эту способность эволюционной адаптацией к проживанию в условиях низкой освещенности, например, в Северной Европе. Однако у нее есть негативные побочные эффекты, которые необходимо учитывать.
Давно известно, что рыжие подвержены более высокому риску солнечных ожогов и рака кожи. Этого вполне закономерно, потому что рыжие волосы обычно идут в паре со светлой кожей, которая более уязвима к УФ-излучению, — сказала Антонина Акименко.
Специалистка посоветовала рыжеволосым всегда использовать солнцезащитный крем с высоким SPF, чтобы избежать солнечных ожогов и снизить риск рака кожи.