Кто родился 8 сентября

© Unsplash.com

Являлся заместителем, первым заместителем главы администрации муниципального образования «Майминский район» (Республика Алтай). Был первым заместителем министра экономического развития региона. Занимал должность заместителя председателя правительства Республики Алтай.

Возглавлял муниципальное образование «Майминский район».

А еще в этот день родились:

Расс Джозеф Кун (48 лет), президент Науру.

Работал в министерствах торговли и промышленности, а также внутренних дел. Был членом Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.

Неоднократно избирался в парламент Науру. Занимал должность заместителя министра финансов, портов, туризма, национального наследия и музеев страны.

В сентябре 2022 года парламент избрал Расса Куна президентом Науру. Он был единственным кандидатом на этот пост.

Расул Гамзатович Гамзатов (1923-2003), советский и российский поэт, писатель, публицист.

Первый сборник его стихов на аварском языке вышел в 1943 году, а спустя четыре года — первая книга на русском языке.

Расул Гамзатов — автор книг «Слово о старшем брате», «Дагестанская весна», «Горянка», «В горах мое сердце», «Четки лет», «Письмена» и многих других.