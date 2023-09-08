Женщина рассказала о жизни после насильно нанесенных на лицо тату

Бывший тату-мастер Тейлор Уайт из США рассказала о жизни после насильно нанесенных ей на лицо неприличных изображений. Соответствующий материал публикует New York Post.

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Американка рассказала, что ранее состояла в отношениях с мужчиной, который пригласил избранницу в бар, чтобы отметить ее 21-летие. Однако на вечеринке, по словам женщины, ее заставили употребить наркотические вещества. Утром она проснулась в номере отеля с непристойными надписями, набитыми на коже. Чтобы их скрыть, Уайт была вынуждена закрасить большую часть лица черными чернилами.

Впоследствии жительнице Флориды неоднократно отказывали в устройстве на работу из-за ее внешности. В том числе в учреждениях, специализирующихся на охране психического здоровья. При этом 37-летняя женщина заявила, что обладает дипломом бакалавра и трудится над получением докторской степени по психологии.