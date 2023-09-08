Учитель из Москвы пешком добрался до Санкт-Петербурга за рекордные 17 дней

Учитель из Москвы побил мировой рекорд, пешком добравшись из столицы в Санкт-Петербург за 17 дней. По словам 36-летнего педагога-организатора и координатора образовательного туризма по ТиНАО Андрея Задураева, идея совершить пешее путешествие возникла у него несколько лет назад, сообщает «Вечерняя Москва».

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В этом году, наконец, у учителя выдалась возможность совершить задуманное. Тем более нашелся весомый повод – в этом году у Санкт-Петербурга юбилей — 320 лет.

Перед тем, как отправиться в путешествие, Задураев распланировал маршрут, который проложил через Клин, Тверь, Торжок, Валдай и Великий Новгород. Это позволило минимизировать перепады высот. Также при себе учитель имел профессиональное снаряжение, в числе которых большой походный рюкзак, облегченная палатка, коврики, спальник, несколько пауэрбанков, горелка, солнечная батарея и небольшая печка размером с кулак.

Однако палатка Задураеву не понадобилась, поскольку ночевал он в мотелях и хостелах.

Чтобы преодолеть дорогу в кратчайшие сроки, учитель проходил по 60 км в день, а всего преодолел 700,24 км.