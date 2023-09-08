«Геркулес в юбке»: судьба сильнейшей женщины России Марины Лурс

В начале XX века фотографии Марины Лурс использовались для украшения не только афиш, но и почтовых открыток. Ее слава как цирковой артистки, занимающейся спортивной борьбой и силовым жонглированием, была очень велика.

Марина Лурс была известна в родной Эстонии и получила звание женщины-Калев, в честь персонажа национального эпоса. Она справедливо считалась одной из самых выдающихся спортсменок своего времени.

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Начало карьеры

Родившись 10 апреля 1881 года в городе Ревель (ныне Таллин), Марина Лурс была признана сильнейшей женщиной Российской империи на пике своей карьеры. С самого детства она с легкостью помогала взрослым справляться с тяжелыми хозяйственными работами и мечтала о том, чтобы проделывать нечто подобное на арене цирка, который был наиболее популярным видом зрелищного искусства на рубеже веков.

В подростковом возрасте Марина начала воплощать свою мечту, работая помощницей в провинциальных цирках-шапито. В то время, когда она выполняла свои обязанности, она также изучала различные цирковые амплуа. Попробовав себя во всем, она поняла, что ей особенно хорошо удаются силовые трюки и жонглирование, и начала уделять им особое внимание.

Георг Лурих

Новый этап в жизни Марии настал в 1902 году, когда об её удивительном таланте узнал знаменитый в те времена борец и атлет Георг Лурих, предложивший ей оттачивать своё мастерство в ревельском «Клубе атлетов-любителей». Там судьба свела её с увлечённым тренером и энтузиастом Адольфом Андрушкевичем, превратившим 22-летнюю девушку с крепким телосложением, которая при росте 168 см весила 80 кг, в превосходного манипулятора с тяжестями.

Когда в 1904 году Георг Лурих посетил спортивный центр, где занималась Мария, и поразился достигнутым ею успехам, чемпион мира по французской борьбе предложил ей разнообразить свои тренировки спортивной борьбой.

Прислушавшись к совету покровителя, она под руководством опытного наставника быстро освоила приёмы не только французской борьбы (современный греко-римский стиль), но и набиравшей в тот период популярность вольной борьбы и кетча, прообраза современной борьбы без правил. Спустя некоторое время Мария с лёгкостью побеждала на ковре не только соперниц, но и оппонентов мужского пола.

Когда девушку в 1905 году пригласили на гастроли по городам Эстонии и другим территориям Российской империи, Мария Лоорберг решила взять себе сценический псевдоним.

Сменив Марию на Марину, в качестве фамилии она избрала Лурс, что является женским вариантом эстонского родового имени Лурих, поскольку была безмерно благодарна Георгу Луриху за помощь в обучении и участие в своей судьбе.

Трюки

Приглашённая в середине 1900-х годов в труппу женщин-борцов руководимую Алексом Мюллером Марина Лурс блистательно выступала на аренах, удостаиваясь лестных отзывов в прессе.

Не менее удачно складывалась её карьера в передвижном цирке братьев Рихтеров, где она демонстрировала свою ловкость и мощь в поединках с представителями обоих полов.

Однако истинной страстью Лурс были силовые трюки, часть из которых не могли повторить даже мужчины.

Толкавшая двумя руками 5 пудов (80кг) и с лёгкостью жонглировавшая двумя пудовыми (16 кг) гирями силачка часто привлекала в качестве утяжеления живых людей.

Она спокойно выжимала до 32 раз штангу, с двумя усевшимися на неё мужчинами, общий вес которых составлял 184 кг.

Лурс удивляла публику номером, в котором она на вытянутой руке удерживала сразу двух мужчин, в то время как на верёвке зажатой зубами раскачивался третий доброволец.

В 1913 году настоящий фурор произвёл трюк прозванный «Живая карусель», в ходе которого эстонская силачка держала на ногах коромысло с сидевшими на нём 13 взрослыми людьми весом 880 кг. Как только зал переставал аплодировать этому достижению, Лурс начинала постепенно раскручивать коромысло с «пассажирами», в конечном счете, придавая ему приличную скорость вращения.

Восторженные заметки

Спортивные издания восхищались силой, ловкостью и необыкновенной женственностью Марины Лурс. Популяризатор тяжелой атлетики Иван Лебедев, хваля гармоничную фигуру силачки, сравнивал её с Геркулесом из античного цирка, каждый номер которой отличался отточенностью и законченностью.

В петербургском журнале «Геркулес» за 1913 год в заметке посвящённой эстонке отмечалась массивная, но изящно очерченная мускулатура дамы, проделывавшей невероятные по сложности и тяжести трюки.

Талантам Марины Лурс рукоплескали не только на родине, но и за рубежом, куда она отправлялась на гастроли с цирком.