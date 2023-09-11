6 женщин, которые сделали своих мужчин великими

Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит великая женщина. Иногда именно правильный выбор спутницы жизни становится самым важным решением мужчины, решением, которое меняет его судьбу.

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Габриэль Гарсиа Маркес

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Однажды на танцах Габриэль увидел Мерседес. Девочке было всего 13 лет, но будущий писатель точно знал — перед ним его будущая жена. Он ждал Мерседес больше десяти лет, а когда пара поженилась, девушка взяла на себя все бытовые и финансовые заботы.

Она верила, что Габриэль станет успешным и знаменитым писателем. Когда Маркес писал «Сто дней одиночества» Мерседес работала на двух работах, а чтобы отправить готовый текст в редакции, девушка продала фен и миксер.

Теперь Маркес — один из самых продаваемых авторов в мире и лауреат Нобелевской премии. Но ничего из этого не случилось бы без верной Мерседес.

Роберт Дауни-младший

В начале карьере Роберт был зависим от наркотиков, постоянно оказывался в полиции и был нежеланным гостем на студии. Из-за пагубного пристрастия развалились его отношения с Сарой Джессикой Паркер и первой женой Деборой. Но после встречи с продюсером Сьюзен Дауни-мл. понял, что готов все изменить.

Он долго добивался встречи с девушкой, решился на реабилитацию и навсегда забыл о наркотиках. Сейчас супруги работают вместе, растят двоих детей и придерживаются правила: никогда не расставаться больше, чем на две недели.

Джон Леннон

Поклонники легендарной четверки до сих пор обвиняют Йоко Оно в распаде группы. Но сам Джон был уверен, что именно его жена стала музой, той, кто направила его в нужное русло. Леннон смог понять, какую музыку хочет исполнять, решился отделиться от The Beatles и издал собственный альбом, который до сих пор считается вершиной творчества музыканта.

Федерико Феллини

Когда жены не было на площадке, знаменитый режиссер сходил с ума. Ему было необходимо узнать мнение Джульетты Мазины на каждую сцену, каждый кадр. Она отказалась от актерской карьеры, редактировала сценарии, выставляла свет. Феллини уверял, что его ленты не были бы столь популярными, если бы не участие любимой супруги.

Чарли Чаплин

Разница великого комика с женой была больше тридцати лет. Чарли исполнилось 54, Уне — всего 17. Ради него девушка отказалась от карьеры, посвятила себя семье и детям. Чаплин до конца дней называл супругу единственной музой и считал, что она подарила ему вторую молодость, возможность снова творить и чувствовать себя востребованным.

Иван Бунин