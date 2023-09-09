Льву Толстому – 195. Как жил и чем увлекался классик?

Лев Николаевич Толстой – величайший романист, просветитель и философ – родился 195 лет назад. Он прославился как своими литературными произведениями, так и образом жизни. О знаменитом русском писателе рассказывает корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков.

Синематограф, телеграф, телефон, печатная машинка, одних фотоснимков 20 тысяч. В наши дни Льва Толстого назвали бы техноголиком. Он любил прогресс и с удовольствием пользовался новинками. Даже голос писателя сохранился до наших дней. Некоторые философские размышления Лев Толстой надиктовал на фонограф.

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«Говорят, человек не свободен, потому что все, что он делает, имеет предшествующую во времени причину. Но человек действует всегда только в настоящем, а настоящее вне времени; оно только точка соприкосновения прошедшего и будущего, и потому в момент настоящего человек всегда свободен», – говорил Лев Толстой.

На кадрах хроники толпа встречает поезд, на котором граф Толстой прибывает в Москву. На заре XX века он – главная русская достопримечательность. Один из величайших писателей-романистов, литератор мирового уровня, философ, просветитель. Его популярность была феноменальной, так же как и трудолюбие. После смерти писателя остались два миллиона рукописей.

«Вы посмотрите на его рукописи. Посмотрите, как он правил самого себя! Десятки раз Софья Андреевна переписывала его мысли. 15 вариантов «Войны и мира», восемь вариантов «Анны Карениной». Разве это не говорит о высокой требовательности к своему слову, к своему образу мыслей?», – рассказал генеральный директор Государственного музея Льва Толстого в Москве Сергей Архангелов.

Эпопея «Война и мир» повествует о судьбе русского народа во время Отечественной войны 1812 года. «Анна Каренина» – картина нравов дворянской среды. Лев Толстой писал романы-портреты русской жизни. За них, к слову, требовал небывалые по тем временам тройные гонорары – 500 рублей за лист. После публикации «Анны Карениной» Лев Толстой купил дом в Москве.

Славы и богатства писатель как будто сторонился. Московская усадьба графа Толстого – это деревянный дом без излишков. 130 лет там был промышленный квартал. Купил дом Лев Толстой из-за большого сада, который напоминал родовую усадьбу под Тулой. Балов писатель не давал, гостей принимал нечасто.

«Все функционально и, естественно, без роскоши. Самые роскошные здесь – изразцы, которыми облицованы печи, но это потому, что печи раньше облицовывали изразцами», – уточнил заместитель генерального директора по ремонту, реставрации и эксплуатации зданий и сооружений Андрей Ивлиев.

Немалые деньги Лев Толстой тратил на благотворительность, помогал бедным. Еще он любил спорт, играл в теннис, занимался с гантелями. Несколько раз пешком ходил из Тулы в Москву за 170 километров. В возрасте почти 70 лет впервые сел на велосипед. Велосипедист английской фирмы Льву Николаевичу подарили в 1895 году. Тогда и в России, и в мире велосипедный спорт только зарождался. На этой модели есть порядковый номер 867. По сути, Лев Толстой был одним из первых велосипедистов в России. Сохранились и его водительские права. Для управления велосипедом в Москве лицензия была обязательной.