Самый ненавистный член британской королевской семьи

Журналисты Daily Mail решили заняться действительно важным делом и разобраться, кого из членов британской королевской семьи подданные не любят больше всего.

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Меган с Гарри уже успели поднапрячься, но опальные Сасскексы могут выдохнуть спокойно: они далеко не самые ненавистные из родственников монарха. На самом же деле более 80 процентов выбрали принца Эндрю. Подавляющее большинство утверждает, что средний сын королевы должен быть исключен из линии наследования, несмотря на то, что он всего лишь восьмой в очереди на престол. Кроме того, британская общественность надеется, что Карл III позаботится о том, чтобы его младшему брату уже никогда больше не разрешили вернуться к своим обязанностям.

Сейчас 63-летний принц уже не является действующим членом королевской семьи, но тем не менее время от времени появляется на разных официальных мероприятиях. И хотя Эндрю редко выходит в свет после череды скандалов, судя по данным опроса, общественность хотела бы видеть его еще реже: 53 процента говорят, что ему следует меньше появляться она публике. А почти половина опрошенных считает, что «в нем нет ничего хорошего, только плохое».