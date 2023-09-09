Принцесса Евгения опубликовала архивное фото с Елизаветой II

«Как вы знаете, в прошлом году я не смог присутствовать на церемонии награждения, так как моя бабушка скончалась. Она была бы первым человеком, который настоял бы на том, чтобы я всё-таки приехал, чтобы побыть со всеми вами, а не ехать к ней. И именно поэтому я знаю, что ровно через год она смотрит на всех нас сегодня сверху вниз, радуясь тому, что мы вместе продолжаем освещать такое замечательное сообщество», — сказал Гарри в этот вечер собравшимся.