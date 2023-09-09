Принцесса Евгения опубликовала архивное фото с Елизаветой II

Принцесса Евгения опубликовала архивную фотографию с королевой Елизаветой II в первую годовщину её смерти
Принцесса Евгения вспоминает всеми любимую королеву Елизавету II в первую годовщину её смерти. В пятницу на своей личной странице в социальных сетях она поделилась ранее не опубликованной фотографией со своей бабушкой, а также написала очень личное сообщение:
«Думаю о тебе сегодня. Очень скучаю по тебе, но вспоминаю, какой была твоя жизнь в служении, любви и преданности всем и своей семье, которая так сильно тебя любила. Вечная благодарность тебе. Ты всегда в моём сердце», — написала 33-летняя принцесса.
Если Евгения была в джинсах и кроссовках, то наряд её величества даёт понять, где была сделана эта фотография. На покойном монархе тартановая юбка, которая была неотъемлемой частью её гардероба во время визитов в Шотландию. Каждое лето королева Елизавета уединялась в своей резиденции — замке Балморал на Шотландском нагорье, приглашая членов семьи присоединиться к ней во время ежегодного отдыха от своих обязанностей.
Кейт Миддлтон и принц Уильям тоже почтили память коровы в пятницу на своей странице.
«Сегодня мы вспоминаем выдающуюся жизнь и наследие Её Величества Королевы Елизаветы. Нам всем вас не хватает. W & C», — написали они.
Дань памяти принцессы Кейт и принца Уильяма сопровождалась четырьмя фотографиями покойной королевы, в том числе одной из них, на которой она вместе с группой корги — собак, которых она держала на протяжении всей своей жизни. На другом снимке королева Елизавета запечатлена в окружении внуков и правнуков. Снимок был сделан Кейт в Балморале летом 2022 года и впервые опубликован 21 апреля этого года, когда королеве исполнилось бы 97 лет.
Принц Гарри также воспользовался возможностью на церемонии вручения премии WellChild Awards в Лондоне в этот четверг, чтобы рассказать всем о своей любимой бабушке.
«Как вы знаете, в прошлом году я не смог присутствовать на церемонии награждения, так как моя бабушка скончалась. Она была бы первым человеком, который настоял бы на том, чтобы я всё-таки приехал, чтобы побыть со всеми вами, а не ехать к ней. И именно поэтому я знаю, что ровно через год она смотрит на всех нас сегодня сверху вниз, радуясь тому, что мы вместе продолжаем освещать такое замечательное сообщество», — сказал Гарри в этот вечер собравшимся.
Источник фото: Gettyimages.