Княжна Анастасия: почему всех разочаровало рождение дочери Николая II

Анастасию, младшую дочь императора Николая II и Александры Фёдоровны, можно считать самой известной из всех царских дочерей. После её гибели около 30 женщин утверждали, что они чудом спаслись и являются великой княжной.

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Почему «Анастасия»?

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Почему младшая дочь царской семьи была названа Анастасией? Существуют две версии. По первой версии, девочку назвали в честь близкой подруги русской императрицы Анастасии (Станы) Николаевны, черногорской принцессы. Черногорские принцессы, которых при императорском дворе недолюбливали из-за их пристрастия к мистицизму и их прозвища "черногорские пауки", оказали большое влияние на Александру Федоровну. Именно они познакомили царскую семью с Григорием Распутиным.

Вторая версия выбора имени была представлена Маргарет Игер, автором мемуаров "Шесть лет при русском императорском дворе". Она утверждала, что Анастасия была названа в честь помилования, оказанного Николаем Вторым студентам Санкт-Петербургского университета, которые участвовали в антиправительственных волнениях. Имя "Анастасия" означает "возвращенная к жизни" и на изображении этой святой обычно присутствуют разорванные пополам цепи.

Нежданная дочь

Когда Анастасия родилась, у царской четы уже было три дочери. Все ждали мальчика-наследника. По Акту о престолонаследии женщина могла занять трон только после прекращения всех мужских линий правящей династии, поэтому наследником престола (при отсутствии царевича) был младший брат Николая II Михаил Александрович, что многих не устраивало.

Мечтающая о сыне, Александра Федоровна при содействии уже упомянутых «черногорок» знакомится с неким Филиппом, который представляется гипнотизером и обещает обеспечить царской семье рождение мальчика.

Как известно, мальчик в императорской семье родится — тремя годами позже. Сейчас же, 5 июня 1901 года на свет появилась девочка.

Её рождение вызвало неоднозначную реакцию в придворных кругах. Некоторые, например, княгиня Ксения, сестра Николая II, писала: «Какое разочарование! 4-я девочка! Её назвали Анастасия. Мама мне телеграфировала о том же и пишет: «Аликс опять родила дочь!».

Сам император в своем дневнике о рождении четвертой дочери написал следующее:

«Около 3 часов у Аликс начались сильные боли. В 4 часа я встал и пошёл к себе и оделся. Ровно в 6 утра родилась дочка Анастасия. Всё свершилось при отличных условиях скоро и, слава Богу, без осложнений. Благодаря тому, что всё началось и кончилось, пока все ещё спали, у нас обоих было чувство спокойствия и уединения».

Лжеанастасия

После расстрела царской семьи в Европе появилось три десятка женщин, заявлявших о том, что они - чудом спасшиеся Анастасии. Одной из наиболее известных самозванок стала Анна Андерсон, она утверждала, что солдат Чайковский сумел вытащить её раненой из подвала дома Ипатьева после того как увидел, что она ещё жива.

При этом Анна Андерсон, по свидетельству герцога Димитрия Лейхтенбергского, у которого она гостила в 1927 году, не знала ни русского, ни английского, ни французского языка. Говорила только по-немецки с северогерманским акцентом. Не знала православного богослужения.

Также Димитрий Лейхтенбергский писал:

«Доктор Кострицкий, дантист Императорской Семьи, письменно засвидетельствовал, что зубы госпожи Чайковской, слепок с которых, изготовленный нашим семейным дантистом в 1927 году, мы ему переслали, не имеют ничего общего с зубами Великой княжны Анастасии Николаевны».