Умер Чарльз Гейл, бывший бомж, ставший звездой джаза

На 85-м году жизни 7 сентября скончался Чарльз Гейл, американский саксофонист и пианист, игравший также на бас-кларнете и перкуссии.

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Гейл работал на стезе авангарда и фри-джаза, выпустив десятки пластинок на лейблах Silkheart, FMP и Knitting Factory, первую - в 80-х годах.

Гейл родился в 1939 году в Буффало, Нью-Йорк, в семье проповедника. Саксофон впервые взял в руки в девять лет. При этом позже артист рассказывал в интервью, что "сразу заиграл авангард" и то, что он играл, кроме него самого, никому не нравилось.

В 1960-м музыкант перебрался в Нью-Йорк, мало выступал официально и не записывался, так как, по его словам, "был чрезмерно экстремален".

Гейл около двадцати лет был бездомным, играя на саксофоне на улицах и станциях метро, зарабатывая "менее трех долларов в день". Причем, как говорил артист, стать бомжем было его "сознательным решением".

Ситуация начала меняться, когда в 1988-м шведский лейбл Silkheart Records выпустил три альбома исполнителя, записанные подряд всего за неделю.

Джазмен появляется в фильме 1985 года Rising Tones Cross Эббы Джана.