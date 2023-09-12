Какие диагнозы ставят психологи людям с татуировками на лице

Исследование, проведенное в 2017 году в журнале "Psychology of Popular Media Culture", обратилось к психологическому профилю людей, наносящих татуировки на лицо.

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Результаты показали, что большинство людей, принявших такое решение, не имеют психических расстройств или диагнозов, связанных с психологическими проблемами. Они скорее являются индивидуалами, стремящимися к самовыражению и уникальности.

Однако существуют исключения. В работе, опубликованной в "Journal of Psychiatric Research" в 2019 году, было обнаружено, что у некоторых людей, наносящих татуировки на лицо, могут быть выявлены признаки психических расстройств. Например, исследование показало, что у людей с диагнозом дисморфофобии (расстройство, связанное с неправильным восприятием собственного внешнего вида) часто наблюдается желание изменить свою внешность с помощью татуировок на лице. Это может быть связано с постоянным стремлением к изменению своего внешнего облика и компенсацией низкой самооценки.

Другое исследование, опубликованное в "Archives of Suicide Research" в 2018 году, обратило внимание на связь между нанесением татуировок на лицо и риском самоубийства. Результаты показали, что у людей с татуировками на лице чаще возникают мысли о самоубийстве. Это может быть связано с тем, что нанесение татуировок на лицо является необратимым действием, которое может вызвать негативные эмоции и проблемы в будущем.