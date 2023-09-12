Слава в 16, смерть – в 25: что погубило звезду «Снежной королевы»

Для девочек в СССР Ян Пузыревский был настоящей легендой, еще бы, ведь он сыграл Кая в «Тайне Снежной королевы». Казалось, после такой роли его творческая жизнь просто обязана сложиться удачно, но все вышло не так, а судьба Яна оборвалась трагически.

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Самый любимый сын

Когда мать Яна встретила его отца, у нее уже был опыт неудачного брака и дочь от предыдущего возлюбленного. Она мечтала, что с новым мужчиной сможет построить настоящую семью. Пара прожила вместе 9 лет, но мужчина покинул жену. Все любовь женщина сосредоточила на сыне, она не оставляла его одного ни на минуту и мечтала, что Ян воплотит ее несбывшиеся мечты об актерской карьере.

Так и случилось. Юношу заметили в драматическом кружке, его хвалили преподаватели, а через несколько лет Яну предложили первую роль в кино. Он появился в картинах «Осенний подарок фей», затем в ленте «Господин гимназист».

А когда Яну исполнилось 16 лет, он сыграл главную роль в фильме, ставшем всесоюзном хитом, — «Тайна Снежной королевы». Партнерами по съемочной площадке Яна стали настоящие звезды: Алиса Фрейндлих, Леонид Ярмольники другие.

Взлет и провал

После выхода фильма на экраны Ян Пузыревский стал настоящей звездой, он получал все новые предложения о работе и не мыслил себя никем другим, кроме великого актера. Но в 80-ые индустрия пришла в упадок, Ян остался без ролей, как и многие артисты.

Для юноши, которому едва исполнилось 18 лет, это был непосильный удар. Пузыревский пытался найти смысл жизни. Вскоре он женился на однокласснице по имени Людмила. Этот союз не одобряла жесткая и авторитарная мать Яна, но молодой человек мечтал вырваться из-под ее опеки. Он съехал, а вскоре у Яна и Людмилы родился сын Иштван.

К сожалению, Пузыревский не чувствовал себя счастливым: он страдал из-за утраченной популярности, работал барменом и часто выпивал, считая, что жизнь без кино потеряла всякий смысл. Людмила не выдержала поведения мужа и подала на развод. Для Яна это стало последним ударом, который он не мог выдержать.

Все думали, это игра

Ян то и дело говорил близким, что покончит с собой. Дважды он вылезал на подоконник и грозился спрыгнуть, но мать и сестра Ольга считали: так юноша пытается привлечь к себе внимание.

Никто не ждал, что совсем скоро произойдет трагедия. В роковой день Ян пришел увидеться с сыном.

Людмила видела, что бывший муж трезв и в отличном настроении. Она оставила мальчика с Пузыревским и пошла в гости к родителям, живущим по соседству.

Через несколько часов в доме раздался звонок. Ян кричал, что не позволит никому отобрать у него сына, а затем предложил Людмиле выйти и посмотреть, как вместе с малышом он отправится на тот свет. Ян взял Иштвана и шагнул с двенадцатого этажа….

К счастью, малыш зацепился за ветки дерева, они смягчили удар, докторам удалось спасти мальчика. Ян же умер на месте. Позже в его смерти винили деспотичную мать, алкоголь, проблемы в карьере. А старшая сестра Яна всю жизнь считала, что не досмотрела за братом, не поняла его, не смогла помочь…