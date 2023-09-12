Какие сведения о себе тщательно скрывал Михаил Горбачев

В биографии Михаила Горбачева содержались факты, которые в период советской власти предпочиталось скрывать. Однако, так как Горбачев стремился к лидерству, ему необходимо было вступить в партию.

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Поэтому при заполнении соответствующей анкеты будущий президент просто утаил некоторые сведения, а другие заменил ложью.

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«Из рабочих»

Михаил Сергеевич Горбачев родился в 1931 году в селе Привольном в семье крестьян. Как утверждают Леонид Млечин и Дмитрий Волкогонов в своей книге «10 вождей: от Ленина до Путина», сам Горбачев говорил о своих родителях: «Мои родители и родители моих родителей – крестьяне». Действительно, члены семьи Горбачева вначале занимались сельским хозяйством. Позже они работали в ТОЗе (товариществе по совместной обработке земли), создание которого включало участие деда Михаила Сергеевича со стороны матери, Пантелея Ефимовича Гопкало. Он был первым председателем колхоза «Хлебороб», в который также вступили родители будущего президента СССР.

Впоследствии отец Горбачева, Сергей Андреевич, стал комбайнером в МТС (машинно-тракторной станции). Именно это обстоятельство и послужило причиной того, что Михаил Горбачев, будучи потомственным крестьянином, при вступлении в партию в 1952 году указал в анкете: «из рабочих». По крайней мере именно такие сведения приведены в издании «Горбачев» Андрея Грачева. По словам Грачева, так Горбачеву посоветовали сделать сотрудники райкома. Кроме того, что Сергей Андреевич был комбайнером, он работал не в колхозе, а в совхозе, то есть на государственном предприятии.

Репрессированные родственники

Между тем при вступлении в КПСС перед молодым Михаилом Горбачевым встали вопросы и посерьезнее. Как вспоминал сам Горбачев в своих мемуарах «Остаюсь оптимистом», он не знал, что писать в анкете про своих репрессированных родственников. Дело в том, что Пантелей Ефимович Гопкало хоть и не был судим, но несколько месяцев провел за решеткой по подозрению в троцкизме. А другой дед по отцовской линии, Андрей Моисеевич Горбачев, 2 года находился в ссылке по обвинению в невыполнении плана сельхозработ. Будущий глава страны обратился за советом к отцу. Но тот ответил, что попросту не указывал лишних сведений о своей семье: «Не было этого у нас на фронте, когда в партию перед боем принимали».

По словам Николая Зеньковича, автора книги «Михаил Горбачев. Жизнь до Кремля», до сих пор неизвестно, что же написал в анкете Михаил Горбачев. Однако Борис Красильников в издании «Агония великой державы» пишет о том, что Горбачев, впрочем, как и Борис Ельцин, информацию о репрессированных родственниках попросту утаил. Аналогичной версии придерживался и Андрей Грачев, который утверждал, что не портить анкету историями о своих дедах Михаилу Сергеевичу порекомендовали все те же райкомовские инструкторы.

Рабочий стаж

В общем, с членством в партии у Михаила Горбачева никаких проблем не возникло. Мало того, если верить Николаю Зеньковичу, студенческие годы, когда и произошло это событие, оказались для Горбачева своеобразным трамплином в карьере: он активно занимался комсомольской работой и даже стал заместителем секретаря комсомольского бюро юридического факультета МГУ. Кроме того к моменту поступления в вуз на груди Михаила Сергеевича красовался орден Трудового Красного Знамени, который он получил еще будучи школьником. Тогда, как указано в книге Тамары Красовицкой «Генеральный секретарь ЦК КПСС, первый президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев», будущий президент работал штурвальным вместе со своим отцом на уборке урожая. За высокий намолот зерна Горбачев и удостоился высокой награды.