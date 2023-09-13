100 лет Зое Космодемьянской

Сегодня исполняется 100 лет Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. Человеку, чье имя и подвиг известны всей стране.

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Каждый день в Петрищево приезжают вместе с учителями 200-300 школьников. В выходные, с родителями - по своей инициативе - еще 150-200 каждый день. Каждая группа потом интервьюируется работниками музея. Вывод интервьюеров: скорости, ритмы и гаджеты не съедают интерес юных россиян к подвигу Зои. А там, где это происходит, музей решительно возвращает его с помощью роскошного интерактива своей экспозиции.

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Сегодня на месте казни Зои возложат живые цветы, пройдет концерт артистов Большого театра, откроется выставка, рассказывающая о ней и о других молодых девушках-героях - так будут вспоминать Зою в Петрищеве. Директор Музейного комплекса "Зоя" Марина Роменская подчеркивает, что, рассказывая о ней, они помнили не только о значимости ее образа, но и его трогательности.

Российская Газета

Немало поспособствовал воскрешению памяти о Зое фильм о ней, который сегодня показывают на ее родине, в селе Осино-Гай Тамбовской области. Там, в модернизированной усилиями Российского военно-исторического общества экспозиции можно увидеть кроватку Зои, ее вышивку, записные книжки, сохранившиеся в архиве журналиста Петра Лидова. Ее сочинения об Илье Муромце и Кутузове. Свидетельство учительницы о том, что Зоя была романтической натурой с высокими идеалами. История, скроенная из одних лишь фактов, суха и не греет душу.

Зоя Космодемьянская в нашей истории образ мужества, преданности и силы.

Она прожила всего 18 лет

Суть подвига Зои Космодемьянской, наверное, лучше всего выражена в Библии: "Положить душу свою за други своя". Она прожила всего 18 лет: ее повесили фашисты в подмосковной деревне Петрищево 29 ноября за попытку поджечь конюшню местного полицая. Перед казнью над Космодемьянской страшно издевались, но она молчала и верила в победу.

Диванные "историки" приписали ей психическое расстройство, фанатизм зомбированной диверсантки, а потом заявили, что подвиг совершила другая. Попробуем развенчать эти мифы.

"Страна героев" была молодой: 60 процентов предвоенного населения СССР не достигли 29 лет. Спорт, увлечение авиацией, стахановское движение, строительство метрополитена... Зоя вела дневник, где записывала то, что нужно было прочитать за лето 1941 года: Шекспир, Дюма, О`Генри... Эта тетрадь Зои Космодемьянской заканчивалась словами Гамлета: "Прощай, прощай и помни обо мне!". Запись от октября 1941-го.

Она была девочкой из хорошей семьи (ее любимый дядя Сережа, брат матери, учился в Брюсовском институте) и, судя по ее идеалам и верности им, была развита гораздо больше своих сверстников.

"Она у вас великолепно читает Гете", - восхитился Аркадий Гайдар, с которым Зоя за год до своей гибели встретилась и подружилась в подмосковном санатории.

"Я полюблю только того, кого буду знать и уважать. Это будет волевой человек, сильный и честный". Или: "Ой, сегодня нам скажут, кто в какой школе, выдадут табель, будут премирования. Встала в полдевятого и пошла на утренник. Все ребята чистенькие и нарядно одетые... Меня премировывают самой дорогой книгой - баснями Крылова и почетной грамотой, которую дадут 31 августа". Все это записи из дневника, который вела Зоя Космодемьянская.

"Зоя страдала психическим заболеванием", - когда-то позволил себе циничный выпад популярный "мозговед", утверждавший, что видел историю ее болезни с диагнозом "шизофрения". И за этим, конечно, прочитывалось желание провести ревизию и природы настоящего подвига, и героизма в Великую Отечественную.

- Еще до войны Зоя попала в больницу с менингококковой инфекцией, затем проходила реабилитацию в подмосковном санатории "Сокольники", - бесстрастно рассказала "РГ" главный хранитель нового музея "Зоя", который пару лет назад открылся в Петрищево, Надежда Савосина. - В конце сентября 1941 года вместе с друзьями она ездила на уборку картофеля в подмосковный совхоз "Красная зоря". Об этом свидетельствуют письма маме 24 сентября и 3 ноября. Вернувшись из совхоза, девушка поступает на курсы медсестер. О прохождении медицинской комиссии свидетельствует справка, которая хранится в фондах нашего музея. Заключение: "Зоя Космодемьянская здорова, курсы медсестер посещать может". Никакой шизофрении у нее не было. Иных документов никто не видел.

Секретный приказ Ставки Верховного главнокомандования №0428, согласно которому действовали советские диверсанты, вышел в ноябре, в самые тяжелые для Красной Армии дни. Об уничтожении населенных пунктов в прифронтовой полосе там сказано так: "Германская армия плохо приспособлена к войне в зимних условиях, не имеет теплого одеяния и... ютится в прифронтовой полосе в населенных пунктах... вдоль дорог на 20-30 км по обе стороны".

Приказано выгнать немцев на холод, а для этого уничтожать "населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог". И этим занимались диверсанты.

Российская Газета

В экспозиции музея "Зоя" есть документы и фотографии, посвященные одной из самых секретных в Красной Армии войсковой части №9903, куда попала Зоя Космодемьянская.

Секретарь комитета комсомола по военно-физкультурной работе московского горкома Александр Шелепин, будущий член Политбюро, один из виднейших деятелей партии, провел с Зоей собеседование, и она была зачислена рядовой в состав разведывательно-диверсионной воинской части. Ее основу составили добровольцы из комсомольских организаций Москвы и Подмосковья, а командный состав набран из слушателей Военной академии имени Фрунзе.

Так, начальником у Зои был легендарный разведчик-диверсант Артур Спрогис. За несколько дней ему предстояло научить 17-20-летних спать в снегу, минировать дороги, ориентироваться на местности. Брали не всех. У кого-то голос дрожал, кто-то не проходил по здоровью. При собеседовании прямо предупреждали, что 90 процентов разведчиков и диверсантов погибают. Перед этим пройдя будущий путь Зои, которую в морозы раздетую и босую ночь таскали по деревне.

Правду о Зое рассказывают фотографии, сделанные одним из немецких офицеров во время казни. Их обнаружили только в 1943-м, когда разгромили часть, где он служил. Тело девушки не предавали земле месяц. Но под Новый год немцы, содрав остатки одежды, долго над ним глумились, протрезвев под утро и ужаснувшись содеянному, спилили виселицу и закопали тело у оврага.

Еще один миф, продиктованный желанием перечеркнуть ее подвиг: героиней Зою Космодемьянскую "назначили", аподвиг совершила Лиля Азолина - разведчица отряда особого назначения Западного фронта...

- 4 февраля 1942 года, после того как тело было освобождено от снега, Любовь Тимофеевна в сопровождении своего 16-летнего сына подошла, встала на колени, наклонилась и в истерзанной девушке узнала свою дочь, - рассказала Надежда Савосина. - Ее взяли под руки, подняли... Свидетели говорили, что мама Зои оглохла от горя. Кроме матери в опознании принимали участие брат Александр, ее боевая подруга Клавдия Милорадова, одноклассник Белоконь, учительница Вера Сергеевна Новоселова, а также судмедксперты и жители Петрищева.