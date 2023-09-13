Что стало с девушкой, чьим именем назвалась Зоя Космодемьянская

Зоя Космодемьянская стала первой женщиной в истории Великой Отечественной войны, которой было присвоено звание Героя Советского Союза. Она совершила подвиг, за что была казнена гитлеровцами. Несмотря на пытки, Космодемьянская не раскрыла свою настоящую личность, утверждая, что ее зовут Татьяна. В первых публикациях о ее подвиге она была известна как "партизанка Таня".

«Кто была Таня?»

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Первая статья о подвиге Зои Космодемьянской появилась в газете "Правда" в конце января 1942 года. В очерке Петра Лидова, названном "Таня", рассказывалось о гибели девушки-партизанки в подмосковной деревне Петрищево. Тогда никто не знал настоящего имени героини. Во время допроса у гитлеровцев Космодемьянская представилась как Татьяна. Через месяц в "Правде" был опубликован новый текст Лидова под названием "Кто была Таня?". После этого настоящее имя и фамилия Космодемьянской стали известны всей стране.

Интересно, что, по одной из версий, немцы пытали Космодемьянскую не для того, чтобы раскрыть ее настоящую личность, а просто из жестокости. По этой версии, другой диверсант Василий Клубков, предавший своих товарищей перед врагами, предположительно, идентифицировал Татьяну. Борис Соколов, автор книги "Все мифы о Второй мировой", считает, что именно это обстоятельство помогло установить личность погибшей партизанки. Однако Леонид Млечин в своей книге "Один день без Сталина" утверждает, что труп был эксгумирован и опознан только после приезда журналиста Петра Лидова в уже освобожденный от немцев район.

Выбор имени

Как бы то ни было, представляться Татьяной Зоя Космодемьянская стала еще задолго до подвига. По крайней мере, так пишет издание «Великая Отечественная война» (автор-составитель П. А. Кошель и другие). Согласно энциклопедии, осенью 1941 года Космодемьянская оказалась в тренировочном партизанском лагере. Девушки-добровольцы жили под одной крышей, вместе изучали оружие и взрывчатые вещества. Несмотря на такое единение, настоящих имен друг друга они не знали. Безусловно, такие правила были введены из соображений безопасности. Партизаны сами выбирали себе имена. Космодемьянская предпочла стать Татьяной.

Как выяснилось, с Татьяной Зоя Космодемьянская отождествляла себя уже давно. Если верить Владимиру Бровко, автору книги «Пять сталинских героев», историю о том, как это произошло, поведала мать Зои Любовь Тимофеевна. В семье Космодемьянских была традиция – чтение книг вслух. Когда Зоя в очередной раз достала с полки книгу, брат попросил ее читать не подряд, а открыть страницу наугад. Выпал очерк Л. А. Аргутинской «Татьяна Соломаха». На обложке же издания красовалась надпись «Женщина в Гражданской войне».

Судьбы двух героинь

Татьяна Григорьевна Соломаха, как пишет Лидия Петропавловская в своей книге «Славные традиции», выросла на Кубани в семье сельского учителя. Она и сама некоторое время учительствовала в кубанской станице. Незадолго до революции Соломаха стала членом подпольной большевистской организации, а в период Гражданской войны вместе со своими братьями Николаем и Григорием вступила в красногвардейский отряд. В ноябре 1918 года белые схватили Татьяну и принялись истязать ее. Как утверждала Аргутинская, в какой-то момент Соломаха произнесла: «Вы можете сколько угодно избивать меня, но Советы не умерли, Советы живы! Они вернутся!». В конце концов Татьяну разрубили на части.