«Война Чапаева»: главные победы легендарного комдива

Известно, что будущий легендарный комдив Василий Иванович Чапаев уже в Первую мировую войну проявил себя как талантливый полководец. В то время он служил фельдфебелем и отличился смелостью и решительностью в командовании. Несмотря на своенравный характер, Чапаев был героем Гражданской войны и неоднократно конфликтовал с начальством, всегда поступая по-своему.

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Отважный крестоносец

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За свое участие в Первой мировой войне Чапаев был награжден 3 Георгиевскими крестами и Георгиевской медалью. Эти награды свидетельствуют о его отваге и открытости, он всегда ставил свое сердце на виду у своих подчиненных. В одном из боев в районе города Куты во время наступательной операции «Брусиловский прорыв» Чапаев был ранен, но после перевязки снова встал в строй и вновь вступил в бой. За этот подвиг Чапаев был награжден орденом «Георгий» 2-й степени.

Первая крупная победа

После революции, Чапаев сначала он примкнул к эсерам, потом к анархистам, и только после вступил в партию большевиков. К тому времени, когда в Николаевске, где Чапаев с лета 1917 года служил в запасном полку, начали формировать сводную дивизию для противостояния белым, Василий Иванович уже серьезно проявил себя в качестве организатора и командира Красной Армии. Он, заручившись поддержкой местного совета депутатов, принял на себя командование полком, Чапаева избрали уездным наркомом внутренних дел. Василий Иванович разогнал уездное земство, с отрядом в несколько сот сабель он то и дело метался от села к селу, подавляя белогвардейские мятежи.

Василий Иванович организовал в уезде 14 отрядов красногвардейцев, начал формировать 1-й Николаевский полк. Вскоре Чапаев возглавил трехтысячную бригаду Николаевских полков. К слову, передвигался комбриг чаще всего на бронеавтомобиле, а не на лихом коне – сказывалось полученное на германском фронте ранение.

Первой крупной победной акцией комбрига В. И. Чапаева стало освобождение города Николаева от чехословаков в августе 1918 года. Василий Иванович посвоевольничал – не подчинился приказу ничдива, переправил свое подразделение через реку Большой Иргиз, и в результате атаки чапаевцев чехи оказались отрезанными от основных сил белых. Они вынуждены были сдать город.

Он умел убеждать

Многочисленные свидетельства очевидцев стиля командования В. И. Чапаева сводятся к тому, что он хотя и был крутым, подчас самодовольным и строптивым военачальником, но авторитет в войсках имел непререкаемый. Об этом говорит даже комиссар чапаевской дивизии Дмитрий Фурманов, с которым у самого Чапая были очень сложные отношения.

В суперпопулярном в свое время фильме «Чапаев» есть кадры отступления необученных красноармейцев-крестьян, атакуемых чехословаками и уральскими казаками. Бежавшие побросали в реку оружие. Чапаев остановил это паническое бегство, вернул отступивших на прежние позиции и заставил отыскать брошенные винтовки и пулеметы. В результате предпринятой после позорного происшествия атаки неприятельские части были отбиты и населенный пункт, за который велось сражение, взят чапаевцами. Василий Иванович за этот поступок получил две поздравительные телеграммы – его похвалил сам главком Вацетис и командарм Хвесин.

Вот что рассказывал о полководческих качествах Чапаева один из его бывших подчиненных, Герой Советского Союза Н. М. Хлебников, в Гражданскую начальник артдивизиона в дивизии Чапаева. Николай Михайлович называет Василия Ивановича высокоодаренным командиром. Чапай, по словам Хлебникова, перед боевой операцией поступал так: собирал всех командиров, давал им высказать свое тактическое видение будущего боя, а потом надолго уединялся с картой. Наутро вновь созывал всех и говорил, что он решил. Когда начинался бой, командиры удивлялись сметливости Чапаева, настолько верным оказывался его план. Как считали многие его сослуживцы, Чапай обладал феноменальным предвидением, заранее зная о том, как поступит противник. Хотя, как известно «академиев» Василий Иванович не кончал – Академию Генштаба Красной Армии Чапаев бросил, не проучившись там и двух месяцев – не потянул. Однако соратники легендарного комдива уповают на природную одаренность стратега и тактика Чапаева – нестандартное мышление и неожиданное решение часто приводили к успешным операциям, в том числе, и по разгрому колчаковцев. А Колчак был гораздо образованнее Чапаева в военном плане.