Любовь, алкоголь и рок-н-ролл: как сложилась жизнь Евгения Осина

Евгения Осина называют последним романтиком 90-х. Он подарил публике немало шлягеров, в которых дворовая лирика переплелась с рок-н-рольными мотивами. Песни «8 марта», «Таня плюс Володя» и многие другие сделали его популярным на всю страну. А любители ретро до сих пор ностальгируют по прошлому под пластинки артиста. Обратимся к биографии Евгения Осина и вспомним, как жил автор хита «Плачет девушка в автомате».

Ранние годы Евгения Осина

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Музыкант родился 4 октября 1964 года. Он стал первым ребенком в семье; спустя 5 лет у Евгения появилась сестра Альбина. Отец Осиных, водитель троллейбуса, состоял в религиозной секте и почти не уделял время семье. Будущему музыканту было 9 лет, когда его родители развелись. Отец уехал в Череповец, где стал главой одной из ячеек секты. А мать перебралась в Москву, район Текстильщики, взяв с собой детей.

Музыка рано вошла в жизнь Осина. Уже в 12 лет Евгений стал учиться игре на барабанах. Вдохновленный новым пристрастием, он даже посещал занятия в музыкальной школе. Но мальчика отличали беспокойный нрав и неусидчивость. Так что вскоре он бросил занятия, сочтя теоретические уроки слишком скучными. Вместо этого Осин предпочел участвовать в самодеятельности школьного ансамбля.

Высшего образования у Осина нет. По окончании школы он поступил в Институт Культуры на факультет режиссуры. Однако и в этот раз учеба не пришлась ему по душе. Осин отчислился, получив справку, разрешающую ему стать руководителем самодеятельного ансамбля.

В те годы Осин отличался любовью не только к музыке, но и к животным. У него была собственная небольшая голубятня, размещенная на балконе квартиры. Евгений мечтал построить более просторное жилище для пернатых питомцев. В 19 лет он стал вегетарианцем.

Поиск себя: творческая жизнь Евгения Осина

Музыка стала неотъемлемой частью жизни Евгения Осина. После отчисления из института он то организовывал собственные группы, то присоединялся к чужим коллективам. Каждый раз сотрудничество длилось недолго. Осин успел проявить себя в ролях солиста, гитариста, барабанщика, а также освоил игру на перкуссии.

В число коллективов, в которых успел поработать музыкант, входят группы:

«Ночной колпак» (она же «Кекс», проект Осина);

«Николай Коперник»;

«Альянс»;

«Дед Мороз».

Неизвестно, как долго музыкант мог бы переходить из одной команды в другую. Но вот счастливый случай разделил жизнь Осина на до и после.

Евгений Осин в составе группы «Браво»

Творческие метания Осина продолжались. В это время у группы «Браво», находившейся на пике популярности, неожиданно изменился состав. Солистка Жанна Агузарова оставила коллектив прямо накануне турне. Единственным способом не сорвать гастроли была срочная замена фронтмена.

После прослушивания к составу поп-рок-группы присоединился Евгений Осин. Вместе с «Браво» он выступал в концертных залах СССР и даже побывал за рубежом, в Дании. Осин снялся в 2 клипах коллектива и участвовал в записи его пятого студийного альбома.

Сотрудничество продлилось всего год. Официальная причина, по которой «Браво» исчезли из жизни Осина, не разглашается. Ходили слухи, что музыканта заменили на Валерия Сюткина из-за развивающегося алкоголизма Осина. По другой информации, причиной отстранения Осина стала его ссора с директором группы Андреем Агаповым.

После ухода из «Браво» Осин организовал еще один коллектив, получивший название «Авалон». Группе не удалось привлечь внимание зрителей. Вскоре она распалась.

Сольная карьера Евгения Осина

Несмотря на непродолжительность, сотрудничество с «Браво» стало важным эпизодом в биографии Осина. Именно в составе группы он набрался опыта, который в итоге использовал в сольной карьере. Тогда же творческие искания музыканта подошли к концу: ему удалось найти собственный стиль. Он совместил рок-н-рольное звучание и лирику, пропитанную «дворовой романтикой», в антураже которой вырос.

Песни Евгения Осина мгновенно произвели фурор. А после премьеры клипа «Плачет девушка в автомате» Осин стал звездой. Первые альбомы музыканта шли один за другим. Ими стали пластинки:

«70-я широта» (1992);

«Евгений Осин в России» (1994);

«Работа над ошибками» (1996).

В 90-х исполнитель находился на пике популярности. Осин выступал в России и за границей. Он также давал концерты в поддержку Бориса Ельцина. Выступления были частью предвыборной кампании политика.

Ярким эпизодом тех лет стал концерт Осина в Ростове-на-Дону. Когда музыкант исполнял песню «Ялта», на сцену неожиданно вышел Ельцин и станцевал перед публикой. Этим он шокировал не только зрителей, но и певца с охраной.

В 1999 году исполнитель выпустил альбом «Птицы». Пластинка отличалась от предшествующих работ музыканта отказом от концепции «дворовой романтики» и более эстрадным звучанием. Тогда же Осин стал сотрудничать с юными музыкантами.

Евгений снимал клипы, гастролировал и экспериментировал с жанрами. В двухтысячных он выпустил 7 пластинок, включая сборники старых хитов. Но популярность музыканта стала утихать. Песни Евгения Осина утратили свежесть звучания. Одновременно с этим усиливалось пристрастие артиста к алкоголю.

Личная жизнь: жена и дети Евгения Осина

Личную жизнь Осина сложно назвать безоблачной. В 90-х он познакомился с Натальей Черемисиной. Замужняя работница банка, она оставила сначала мужа, а затем и должность ради отношений с музыкантом. В итоге Наталья стала законной женой Евгения Осина; супруги даже обвенчались в церкви.

По признанию самого музыканта, самым радостным эпизодом в биографии Осина стало рождение дочери Агнии. Вдохновленный отцовством, Евгений Осин выпускал детские песни и стихи. Они составили два альбома, вошедшие в дискографию певца.

Но брачный союз продержался недолго. Алкоголизм отца семейства усиливался, и Наталья развелась с мужем. Она забрала Агнию и запрещала ей общаться с отцом. Чтобы быть ближе к Агнии, музыкант устроился в школу, где училась девочка. Он стал руководителем детского коллектива «Фишки», даже выпустившего несколько музыкальных клипов. Но группа распалась, когда по настоянию матери девочку перевели в другую школу.

После Натальи в жизнь Осина вошла другая женщина, имя которой неизвестно. Этот союз также распался: причиной расставания опять стала зависимость Осина. А в 2018 году пошел слух, будто у исполнителя есть внебрачная дочь Настя. Артист признал девочку и принимал участие в ее жизни. Позже, уже после кончины музыканта, мать Насти рассказала, что заявление о родстве ее ребенка с Евгением было ложью.

Закат славы и последние годы Евгения Осина

В 2010 году трагически погиб Александр Алексеев, близкий друг Осина. Именно ему посвящена последняя пластинка певца — альбом «Разлука», вышедший в 2016 году. Тогда же Юлия Беретта из группы «Стрелки» рассказала, что Осин готовит новый клип с ее участием. Музыкант продолжал организовывать гастроли и даже собирал залы. Но было очевидно, что его популярность сходит на нет.

В последние годы жизни артист столкнулся с резким ухудшением здоровья. В попытке отказаться от алкоголя он ушел в религию и регулярно исповедовался у духовника. Но это не оказывало нужного эффекта. В 2017 году певец пожаловался на боли в позвоночнике и проблемы с ногами. Вскоре после этого он отправился в Таиланд, чтобы пройти лечение — но не от болезни, а от зависимости. Поездка также оказалась безрезультатной.

В 2018 году неудачи сыпались на Осина одна за другой. Сначала музыканта госпитализировали с интоксикацией. Он оставался без сознания в течение 3 дней. Той же весной Осин повредил ногу в аварии, но не стал прибегать к медицинской помощи. Равным образом певец запустил и перелом руки, полученный во время съемок экстрим-шоу. Непролеченная травма чуть не привела к ампутации. Все это время Осин продолжал выпивать.

Причина смерти Евгения Осина

Евгений Осин ушел из жизни 17 ноября 2018 года. Официальной причиной смерти стал сердечный приступ. Как признавалась Альбина Осина, обнаружившая погибшего брата, квартира музыканта находилась в запущенном состоянии. Судя по состоянию жилья, накануне смерти певец не переставал пить. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище. Во время прощания звучала песня «Плачет девушка в автомате».