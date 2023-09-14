Почему Татьяна Полякова никогда не писала про реальные преступления

Почему Татьяна Полякова никогда не писала детективы про реальные преступления
Сегодня, 14 сентября, российской писательнице Татьяне Поляковой могло бы исполниться 64 года. После 50 изданных детективов знаменитый на всю страну автор планировала уйти на пенсию, но, увидев, что у Дарьи Донцовой выходит сотая книга, не смогла остановиться.
За всю свою карьеру Татьяна Полякова написала 99 романов, не успев выпустить всего один. Она начала издавать книги в 1997 году. Среди ее самых популярных произведений — "Дневник чужих грехов", "Змей-соблазнитель", "Сжигая за собой мосты", "Время – судья". Многие из романов Поляковой были экранизированы.
У писательницы был особенный подход к работе. Например, одним из ее главных принципов было не брать за основу своих детективов реальные преступления. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".
Татьяна Полякова считала неприемлемым использование реальных историй в своих текстах, особенно если они были связаны с убийствами или другими серьезными преступлениями. Как объясняла свое решение автор, в ее книгах много иронии, поэтому писать о настоящих трагедиях людей ей казалось неправильным и неэтичным.
Однако есть исключения: своими реальными историями Татьяна Полякова делилась в романах. Например, она описывала угон своего собственного автомобиля в книге "Охотницы за привидениями".
Кроме того, писательница часто делилась семейными легендами и историями в детективах. Например, в книге "Сестрички не промах" она рассказала о своей прапрабабушке, которая во времена революции спрятала в своем фамильном поместье дорогие сокровища, чтобы их не нашли большевики. Она планировала вернуться за семейными реликвиями, но клад так и остался ненайденным.
Еще один интересный факт о творчестве Татьяны Поляковой — все свои книги она писала от руки, не используя никаких ноутбуков и даже печатных машинок. Как рассказывала писательница, с помощью бумаги и ручки она находила вдохновение, в то время как компьютеры мешали ей погрузиться в сюжет романа.
Татьяна Полякова была одним из самых издаваемых авторов в России. Общий тираж ее книг превысил 30 миллионов экземпляров. Писательница умерла 8 марта 2021 года от рака.