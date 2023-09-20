«Лайк Рамблера» — выбирайте победителя ЖАРА MEDIA AWARDS

В наше время быть музыкантом и кумиром молодежи гораздо сложнее, чем 30 лет назад. Теперь одновременно с репетициями и муками творчества музыканты должны заполнять собою медиасреду: вести блог, постить фото и короткие видео, общаться с поклонниками в прямых эфирах. В отличие от сезонных гастролей, создавать свой образ в интернете исполнителям нужно каждый день.

Например, Ольгу Бузову, как бы вы не относились к ней, читают более 23 млн человек! Чтобы собрать такую громадную аудиторию в своем блоге, нужно нечто большее, чем просто петь.

Для награждения музыкантов за их медийную активность в России учредили особую премию ЖАРА MEDIA AWARDS. Она отмечает вклад артистов в культурную жизнь страны, заметность в СМИ и влияние в социальных сетях. ЖАРА MEDIA AWARDS награждает тех, кто создает новые форматы общения с фанатами, кто быстро завоевал огромный социальный вес, создал новые мемы и разошелся на репосты в Telegram.