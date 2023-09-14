Семён Будённый: как воевал первый маршал СССР в армии Николая II

Биография Семена Буденного, известного героя Гражданской войны и создателя Первой Конной армии, кажется полностью изученной, однако это далеко не так. Его участие в Первой Мировой войне и боевых действиях в Персии до сих пор остаются малоизученными.

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Трудный выбор

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По данным военных историков, до 70 процентов командного состава Красной армии до революции служили в Российской империи, часто имея высокие офицерские звания и награды. Семен Михайлович Буденный был одним из таких командиров. Во время революции он был вахмистром, принадлежащим к младшим унтер-офицерским должностям. У него было как минимум два Георгиевских креста, которые присуждались за героизм на поле боя. В своих мемуарах Буденный утверждал, что у него было четыре Георгиевских креста, но документально подтверждено только наличие двух самых почетных наград царской армии.

Учитывая, что Буденный вырос среди казаков, его выбор стороны большевиков вызывает некоторые вопросы. Однако история показала, что этот выбор оказался верным. Боевой путь Семена Михайловича после революции хорошо известен, в то время как информация о том, на каких сражениях он получил свои ордена в царской России, практически отсутствует.

Буденный против китайцев

Самое удивительное, что первыми противниками Буденного после поступления на службу в царскую армию стали китайцы. Дело в том, что свою службу Семен Михайлович начинал на Дальнем Востоке, поневоле оказавшись активным участником Русско-японской войны. Полк, в котором служил С.М. Буденный, охранял линии поставки снабжения русской армии от постоянно атаковавших ее тылы китайцев и бандитов Манчжурии. В годы Первой Мировой войны Семен Михайлович состоявший в 18-ом драгунском Северском полку проявлял чудеса храбрости уже на германском, австрийском и кавказском фронтах. Причем вместе с ним в знаменитом драгунском полку служило, немало известных людей: В.А. Агапкин – автор «Прощания славянки»; И.Р. Багратион – племянник героя войны 1812 года; А.Б. Кусиков – поэт, близкий друг С.А. Есенина; В.М. Ширяев – один из основателей Добровольческой армии. В 1915-1916 годах полк проводил операции на территории современных Ирана и Ирака против союзных Германии турецких войск.

Георгия за Персию