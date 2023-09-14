На 85 году жизни скончалась народная артистка Флера Сулейманова

После продолжительной болезни на 85 году жизни скончалась певица, народная артистка Татарстана Флера Сулейманова. Об этом "Реальному времени" сообщили в Татарской Государственной филармонии им. Габдуллы Тукая, где она много лет была солисткой.

© Реальное время

Прощание с певицей состоится завтра в 12.30 в похоронном комплексе "Курган" возле мечети Аль-Марджани.

Флера Сулейманова родилась 10 марта 1939 года в деревне Старое Барышево Камско-Устьинского района Татарской АССР. В Казань она переехала 1955-м. Сулейманова не сразу стала певицей: после девятилетки она, рано оставшаяся без отца в семье с еще четырьмя детьми, работала штамповщицей на казанском валяльно-войлочном комбинате. Но уже тогда ходила в хор, который вела Сара Садыкова при доме культуры имени Горького. Петь профессионально стала в Актюбинске, ее песни звучали на казахском радио. И только потом, поработав в Ульяновской областной филармонии, она оказалась в казанской, чтобы тут же попасть в Комитет по радиовещанию и телевидению при Совете министров ТАССР. Благодаря этому факту немало записей Сулеймановой хранится в республиканском радиофонде.

На видео она поет классическую "Сибелә чәчем" в современных реалиях: видно, насколько блестящее и актуальное противится этому и выглядит несуразно.