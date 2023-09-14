«Бастард»: кто на самом деле был отцом Ленина

В СССР было много моментов, связанных с происхождением Владимира Ленина, которые не были обнародованы. Например, официальные биографии не упоминали о том, что у Ленина были еврейские и калмыцкие корни, хотя его родственники не видели в этом ничего неприемлемого. Также был запрет на обсуждение другой темы - возможного отца Владимира Ульянова, который мог быть не мужем его матери.

Мать Ленина, Мария Александровна Бланк, вышла замуж за Илью Ульянова в 1863 году. Она имела все основания считать свой брак "неравным" - ее отец, врач, достиг высокого звания надворного советника, что давало ему право на потомственное дворянство, в то время как муж происходил из семьи астраханского портного, который ранее был крестьянином. Отношения между супругами осложняла и постоянная занятость Ульянова, который работал инспектором народных училищ и часто находился в командировках по губернским школам. Знакомые Ульянова говорили, что он не проявлял интереса к семейным делам и почти не участвовал в воспитании своих детей.

Видео дня

Со временем важным человеком в жизни Марии Ульяновой стал семейный доктор Иван Покровский. Он был холостяком, который часто посещал Ульяновых и впоследствии даже переехал жить к ним. Некоторые историки предполагают, что именно Покровский является настоящим отцом Ленина. В пользу этой версии говорит семейное фото, на котором рядом с Марией Александровной сидит не ее муж, а Покровский. В статье историка Акима Арутюнова приводится свидетельство симбирского врача-дерматолога, который знал семью Ульяновых в конце XIX века:

«Роман Марии Александровны с домашним доктором Иваном Покровским был многие годы постоянной темой для наших любительниц посудачить, хотя в городе никто не сомневался, что они любовники. Их часто видели вместе во время прогулок. Они и не пытались скрываться».

По мнению Арутюнова, Илья Николаевич, осведомленный о связи своей жены с Покровским и живший в собственном доме на правах «постояльца», преждевременно скончался из-за душевных переживаний.

Отношение Владимира Ульянова к Илье Николаевичу Ульянову иначе чем «прохладным» не назовешь. Инспектор народных училищ умер, когда его сыну было 16 лет, однако в своих письмах Ленин ни разу даже эпизодически об отце не вспоминает. Это умолчание особенно бросается в глаза, поскольку Владимир Ильич регулярно писал о многих своих родственниках — и близких, и дальних. Мать же Ленина упоминается в его эпистолярном наследии больше 200 раз. В 1917 году, приехав в Россию из длительной эмиграции, вождь РСДРП(б) посетил могилу матери, но на кладбище к отцу не поехал.

Вероятно, Ленин знал, что его настоящим отцом был Иван Покровский, поэтому в годы учебы попросил называть себя Владимиром Ивановичем. В дипломе об окончании Петербургского университета в 1892 году экстерном предъявитель документа записан как «Владимир Иванов Ульянов». Правда, потом кто-то от руки исправил «Иванов» на «Ильин» или «Ильич» — графологическая экспертиза показала, что данный почерк не принадлежал Ленину — скорее всего, запись была сделана уже после революции сотрудниками ленинского музея.