Актер Александр Петров выпустил новую книгу

Актер Александр Петров все время заставляет о себе говорить. Только что его имя звучало в связи с ролью в фильме Романа Полански "Дворец", премьера которого состоялась на Венецианском кинофестиваля, и вот уже другая новость.

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Накануне больших премьер своего нового авторского драматического шоу "Планета Максимус" (в Москве 12 октября и Санкт-Петербурге 16 октября) артист выпускает одноименный сборник стихов по мотивам спектакля.

Издание включает в себя лирику из спектакля, иллюстрации и фотографии, эксклюзивные интервью Петрова и его размышления о любви и смысле жизни.

Трагическая история Макса и Кати легла в основу спектакля Александра Петрова "Планета Максимус", который соединяет в себе театр, кино, музыку и поэзию. Стихи теперь живут на страницах книги под грифом "Хрупкое". В них Саша - он предпочитает, чтобы его звали именно так - предстает перед читателями простым парнем с соседней улицы, с которым можно без стеснения поговорить откровенно - и про сиюминутное, и про вечное.

"История, которую мы рассказываем, очень простая и в то же время сложная. История конкретного человека. История, с которой лично я живу уже несколько лет и буду жить дальше. Мне захотелось рассказать ее так, как будто мы со зрителями сидим у меня на кухне, только кухня эта где-то в безграничных просторах космоса, вселенной. Где-то, где нет привычного хода времени, привычных законов и земного притяжения", - рассказывает Петров.