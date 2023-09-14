Выживший 11 сентября мужчина заболел редкой формой рака

На момент теракта Вандербергу было 47 лет и он работал через дорогу от башен-близнецов, в которые врезались угнанные террористами самолеты. Когда через несколько дней после атаки он вернулся в офис за вещами, то заметил, что все вокруг покрыто белой пылью. Это был токсичный строительный материал — асбест, вдыхание которого провоцирует развитие рака. Собирая вещи, Вандерберг надышался пылью, а через восемь лет начал испытывать боли в коленях и боках.