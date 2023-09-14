Выживший 11 сентября мужчина заболел редкой формой рака

Выживший 11 сентября мужчина из-за теракта заболел редкой формой рака
Американец Джерард Вандерберг, выживший при атаке на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, заболел редкой формой рака. Его историю рассказывает People.
На момент теракта Вандербергу было 47 лет и он работал через дорогу от башен-близнецов, в которые врезались угнанные террористами самолеты. Когда через несколько дней после атаки он вернулся в офис за вещами, то заметил, что все вокруг покрыто белой пылью. Это был токсичный строительный материал — асбест, вдыхание которого провоцирует развитие рака. Собирая вещи, Вандерберг надышался пылью, а через восемь лет начал испытывать боли в коленях и боках.
«Когда-то я был в прекрасной форме, спортивный, не болел, но что-то начало происходить с моим телом», — вспоминает он.
Сперва врачи нашли у мужчины злокачественную опухоль плазмоцитому, расположенную у правого легкого, а через год диагностировали множественную миелому — редкий рак костного мозга. По словам онколога Дэвида Сигела, лечащего врача мужчины, миелома — наиболее частая болезнь, встречающаяся у выживших 11 сентября, а также у сотрудников оперативных и коммунальных служб, которые работали на месте катастрофы.
Сейчас у Вандерберга ремиссия заболевания, а две недели назад его сын женился.
«Я буду бороться за жизнь. Можно было сдаться, но я не таков», — говорит он.